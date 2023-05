Tour d'Italie: le peloton ne pourra pas franchir le col du Grand-Saint-Bernard vendredi lors de la 13e étape. La route menant au sommet reste enneigée du côté valaisan. Les coureurs passeront donc par le tunnel lors de cette étape qui finira à Crans-Montana #RTSsport — RTS Sport (@RTSsport) May 15, 2023

Kot je najprej poročal švicarski RCS Sport, danes pa so to potrdili tudi organizatorji Gira, se bodo kolesarji v 13. etapi, ki bo na sporedu ta petek, namesto čez prelaz Grand Saint Bernard na 2.469 metrih nadmorske višine zapeljali skozi šest kilometrov dolg istoimenski predor in se tako izognili težavam zaradi sveže zapadlega snega in nevarnostim plazov.

Kolesarji se bodo namesto na prelaz Grand Saint Bernard zapeljali skozi istoimenski predor. Foto: Guliverimage

Najvišja točka petkove etape bo tako po novem na višini 1.878 metrov, namesto 34 kilometrov vzpona kolesarje čaka sedem kilometrov grizenja navkreber manj (25,7 km). Etapa od Borgofranco d'Ivree do Crans Montane v Švici, ki naj bi bila po prvotnem scenariju dolga 207 kilometrov, bo tako skrajšana na 199 kilometrov, višinskih metrov pa bo okoli 600 metrov manj kot je bilo predvideno (5100 m).

Prvotna trasa 13. etape Gira:

Spremenjena trasa 13. etape brez najvišje točke na Velikem svetem Bernardu:

"Zaradi obilnih snežnih padavin in povečane možnosti plazov dirka v petek ne bo potekala prek prelaza, temveč skozi tunel. Najvišja točka dirke, Cima Coppi, bo tako na vrsti v 19. etapi z zaključnim vzponom na Tre Cime di Lavaredo (2304 m)," so organizatorji zapisali v izjavi za medije.

Trinajsta etapa bo največji izziv drugega tedna Gira, na katerem v skupnem seštevku po odstopu Remca Evenepoela vodi Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Z dvema sekundama zaostanka je na drugem mestu slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma), tretji pa je še en Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), ki zaostaja pet sekund.

