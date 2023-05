Primož Roglič Evenepoelu poslal sporočilo

Na Dirki po Italiji imajo kolesarji dan po turbulentni nedelji in odstopu vodilnega kolesarja Remca Evenepoela prost dan. Ta je še kako prav prišel tudi Primožu Rogliču, ki je nekaj časa v ponedeljkovem popoldnevu namenil tudi predstavnikom sedme sile. Med drugim je v intervjuju za enega izmed nizozemskih medijev spregovoril tudi o velikem tekmecu Evenepoelu, pa ekipi Ineos Grenadiers, rožnati majici in nadaljevanju Gira.

"Ta dan počitka je prišel še kako prav, a vedno je prekratek," je ob dnevu premora in sončnem vremenu v Italiji z nasmehom dejal Primož Roglič, ki bo torkovo deseto etapo Gira d'Italia po okužbi s koronavirusom Remca Evenpoela (Soudal Quick-Step) začel kot drugi najboljši kolesar dirke po Italiji z le dvema sekundama zaostanka za vodilnim Britancem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers). Med najboljšo trinajsterico pa je sicer uvrščenih kar pet kolesarjev Ineosa. "Imajo res izjemno močno ekipo. Vesel sem, da do konca ni več ravninskih kronometrov (smeh, op. p.), a bomo šli res dan za dnem in poskušali pokazati najboljše," je dejal Roglič.

Remco Evenepoel je danes zapustil Giro. Foto: Reuters

Roglič o Remcu

Tako kot vso kolesarsko karavano je tudi Rogliča v nedeljo presenetila vest, da zaradi koronavirusa dirko zapušča njegov veliki tekmec Evenepoel. "Zagotovo to ni dobro, tega nikakor ne privoščim nikomur na dirki. A večkrat sem že rekel, da je to šele začetek dirke in do konca se bo zgodilo še ogromno stvari. Zagotovo bo to spremenilo potek dirke, a če je bil moj cilj, želja že na začetku osvojiti Giro, se to zdaj ne spremeni ne glede na to, proti komu tekmujem. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, osredotočeni moramo biti nase in na svoje delo, da ostanemo v enem kosu in zdravi," je o tej tematiki povedal Roglič, ki je ob tem svojemu velikemu tekmecu poslal tudi sporočilo spodbude.

"Verjamem, da se bo Remco hitro vrnil, res je zelo močan kolesar. Vem, da se je spopadel že tudi s hujšimi stvarmi, tako da verjamem, da bo njegova vrnitev zelo hitro in uspešna," je dejal 33-letni Kisovčan.

Primož Roglič je pripravljen na nadaljevanje Gira. Foto: Reuters

Kako hitro lahko zadeve spremeni koronavirus, so pri Jumbo-Vismi spoznali že pred začetkom Gira, ko sta bila najprej pozitivna Robert Gessink in Tobias Foss, nato pa je odjeknila novica, da je pozitiven tudi Jos van Emden, ki je virus prav tako staknil na Dirki po Romandiji. "Koronavirus nam je mešal štrene že pred začetkom, na koncu je bilo že težko zbrati ekipo osmih kolesarjev, ki bi dirko začeli. Poskušam se paziti pri stvareh, na katere lahko vplivam, a na koncu je seveda potrebna tudi sreča, da jo odneseš brez okužbe in težav. Vemo, da so se pravila zdaj malce zaostrila, a to je povsem normalno," je dejal Roglič, ki se zaveda, da na nekatere stvari ne more imeti vpliva, trenutno pa je povsem osredotočen le na dirkanje in svoje delo.

"Ne bi se osredotočal na posamezne etape, vsaka bo ključna za končni uspeh. Že torkova etapa bo zahtevna, potem pa se bo samo še stopnjevalo do finalnega tedna, ki ga ni treba posebej omenjati. Da premagaš vse najboljše, je treba imeti dobre noge v vseh trenutkih. Slovenski kolesar je ob tem in pogledu na prvi teden Gira na vprašanje, ali je bil njegov napad na osmi etapi od Ternija do Fossombroneja do tega trenutka njegov najboljši trenutek na Giru, v smehu odgovoril: "Bil je vsaj trenutek, ko sem pridobil nekaj sekund, ne pa jih izgubil. Sicer pa v dirkanju uživam in za zdaj gre vse brez zapletov."

Vesel je, da sta za njim že oba ravninska kronometra. Foto: Ana Kovač

Upa na nekaj sončnega vremena

Roglič je prvi teden preživel brez večjih pretresov, še največ težav je imel slovenski kolesar z zahtevnimi vremenskimi pogoji, saj so kolesarji na Giru večino časa kolesarili v dežju in zahtevnih vremenskih pogojih. "Stvari gredo lahko narobe v lepem in dobrem vremenu, a zagotovo ni lepo zmrzovati nekaj ur. Imeli smo že kar nekaj mokrih dni, upam, da bomo dočakali tudi sončne," upa Roglič.

🇮🇹 #Giro



Rest day in the Giro, but still a little bit of cycling to do! 🚴 pic.twitter.com/F6a7L5VYue — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 15, 2023

Da je povsem osredotočen le na vsako naslednjo etapo, je Roglič potrdil tudi z odgovorom, da o zadnjem tednu in etapi na Višarje ter logističnih težavah, ki bi jih morda lahko prinesel zadnji kronometer, ne razmišlja. "S temi stvarmi se ne obremenjujem, kako in kaj. Pomembno je, da pridem na vrh čim hitreje, kot je mogoče, in to je moj edini fokus. Če bom do konca dal vse od sebe in naredil vse, kar je mogoče, potem bom zadovoljen," je povedal Roglič, ki je zelo zadovoljen z opravljenim in s kolegi v ekipi.

Pogodbo z Jumbo-Vismo ima še do konca leta 2025. "O tem, kje bom končal kariero, še nisem razmišljal, nikoli ne veš, kam te pripelje življenje. Tudi tu grem korak za korakom kot na dirki," je dejal Roglič. Trenutno je povsem osredotočen na dirko po Italiji, urnika za nadaljevanje sezone tako še nima. "Najprej je treba dokončati Giro, potem pa se bomo pogovarjali naprej," se je nasmehnil Roglič. "Če bom zdaj uspešen na Giru, potem bom zagotovo razmišljal tudi o kakšni novi dirki po Franciji," je še hudomušno pripomnil Kisovčan, ki je ravno na današnji dan pred sedmimi leti dobil svojo prvo etapo na tritedenskih dirkah, potem ko je slavil na kronometru dirke po Italiji. To je bila hkrati takrat tudi prva slovenska zmaga v vožnji na čas na največjih dirkah.

