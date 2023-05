Zaradi Rogliča so se mu izpolnile sanje

Če kdo iz vrst Jumbo-Visme pozna italijanske ceste in prestižno Dirko po Italijo, je to zagotovo 29-letni Nizozemec Koen Bouwman. Zanj je to že šesti zaporedni Giro. Kolesaril je tudi leta 2019, ko je Primož Roglič prvič napadel rožnato majico, in se skupaj s slovenskim šampionom veselil na Vuelti. Zdaj bi se rad z Rogličem, do katerega goji veliko spoštovanje, veselil še na italijanskih tleh, je poudaril v pogovoru za Sportal.

Bi lahko rekli, da ste specialist za Giro, ker ste že tolikokrat nastopili na njem? Lani ste osvojili dve etapi in majico najboljšega na gorskih ciljih.

Ne bi rekel, da sem specialist, je pa to moj šesti zaporedni nastop. Lepo je biti spet tukaj.

Cilj je enak kot pred štirimi leti, ko je Primož Roglič poskušal osvojiti svojo prvo tritedensko dirko. Kakšen pristop je treba ubrati?

Enak pristop kot leta 2019, ko smo hoteli zmagati na Giru s Primožem. Zelo dobre priprave smo imeli prejšnji mesec na Teidu in prišli dobro pripravljeni v Italijo.

Foto: Ana Kovač Covid-19 je zdaj aktualen v karavani, pri vas pa je bil pred začetkom Gira. Kakšen šok je bil takrat za vas, ko so se menjave kar vrstile druga za drugo?

Na koncu je, kar je. Za tiste, ki niso mogli nastopiti, je težko, ker so res garali za Giro. Pripravljali so se na ta vrhunec. Jasno, tudi za druge dirke, vendar so želeli biti tukaj.

Dejali ste, da ste bili s Primožem skupaj na pripravah na Teidu. Kako pripravljen je v resnici prišel na Giro?

Dobro pripravljen. Naredili smo vse, kar smo lahko. Ostati moramo na svojih kolesih in zdravi, da se bo potegoval za zmago. Ali bo zmagal ali ne, ne moremo vedeti, bo pa zagotovo naredil vse, da osvoji Giro. Foto: Reuters

Kakšen spomin pa imate na Giro 2019, na katerem je Primožu malce zmanjkalo za krstno zmago na največji italijanski dirki?

Primož je dvakrat padel, si obtolkel rebra in bil bolan, česar takrat večina ni vedela. Pokazal je, da je velik borec. Kljub vsemu je prišel na zmagovalni oder. Na zadnjem kronometru je pokazal, kako psihološko močan je. Veliko spoštovanje imam do njega.

Kakšna je razlika, če primerjate Primoža ob njegovih začetkih pri nizozemski ekipi in Primoža zdaj?

Na začetku se je še učil, kako postati vodja. Naravni vodja je. Hitro se je naučil. Leta 2016 je bil na prologu na Giru že drugi za Tomom (Tom Dumoulin, op. a.). Že takrat je pokazal, da je poseben kolesar. Še zdaj pa je ista oseba. Ostaja takšen Primož, kot je bil, in to je še toliko lepše.

Ali tudi vi menite, da je s svojim ekspresnim kolesarskim razvojem spremenil razmišljanje pri ekipi Jumbo-Visma, ker je povlekel voz in se začel spogledovati z zmagami na največjih dirkah?

Zagotovo. Ne samo razmišljanje, želi imeti tudi najboljšo opremo. Na najvišji ravni. Je eden od razlogov, da je ekipa tam, kjer je. Vsega ni dvignil na višjo raven zgolj pri kolesarjih, ampak tudi pri celotni ekipi, organizaciji.

Kakšna nagrada za vas pa je bilo to, da ste z njim osvojili Vuelto?

Moje sanje so bile, da bi z ekipo osvojil tritedensko dirko. Zelo lepo bi bilo, če bi osvojili še Giro. Na Vuelo imam lepe spomine.