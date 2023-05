Evenepoelov šef jezen na Hvastijo: Slovenski trener je zmešan, to je kleveta

Covid-19 je dodobra premešal štrene na Dirki po Italiji, vsak dan prihajajo nove informacije o okuženih kolesarjih, že po nedeljskem kronometru pa je odjeknila najbolj šokantna vest do takrat, da se je z novim koronavirusom okužil tudi belgijski zvezdnik Remco Evenepoel. Ta je sicer zmagal in spet prevzel vodstvo na dirki, njegova predstava pa ni bila niti približno tako dominantna kot tista z uvodne vožnje na čas. Iz ekipe Soudal Quick-Step so v nedeljo zvečer sporočili, da je Gira za Evenepoela konec.

Kaj je povedal Hvastija?

"To je res čudno. Ne bom sodil, kaj je res in kaj ni, a dokler mi ne pokažejo dokaza, temu ne verjamem." Foto: Vid Ponikvar V ponedeljek je v športnem podkastu SOS-odmev Multimedijskega centra Radiotelevizije Slovenije gostoval nekdanji kolesarski profesionalec, danes direktor slovenske reprezentance Martin Hvastija in, sicer precej zadržano, malce podvomil o resničnosti informacij o Evenepoelovi okužbi. "To je res čudno. Ne bom sodil, kaj je res in kaj ni, a dokler mi ne pokažejo dokaza, temu ne verjamem. Bolj se mi zdi, da se Remco boji pogledati resnici v oči, kot pa da gre za resno bolezen. Zato menim, da je glavni razlog to, da nima prednosti treh minut, kot jo je napovedoval," je povedal Hvastija in s tem sprožil val odzivov na družbenih omrežjih.

Hvastija je o Remcu dvomil nekaj dni pred tem, ko so bile znane vse razsežnosti težav s covidom v karavani Gira, je pa olje na ogenj prilil še z oceno Belgijčevih padcev na sredini peti etapi dirke. "Padca v okolici Neaplja nista imela takega vpliva, kot bi ga lahko imela. Na srečo jo je odnesel brez težjih poškodb, malo je bilo sicer nejasnosti glede izjav, kako hudo je v resnici. Za oba padca je bil sam kriv, prvič je bil na tleh sicer zaradi psa, a ta se ni zaletel vanj. Drugi padec pa je bil popolnoma njegova napaka, zato nima prav posebnih izgovorov," je bil neposreden Hvastija in glede na dogodke na sobotni osmi etapi, ko je Primož Roglič z napadom v klanec Evenepoelu odščipnil 14 sekund, dejal, da Belgijčeva forma pada.

"To je kleveta. Slovenski trener je zmešan."

Hvastijeva analiza je hitro zakrožila tudi po tujih medijih, besede Slovenca so na uho prišle tudi šefu Evenepoelove ekipe Soudal Quick-Step Particku Lefeveru, ki jih je v pogovoru za Cyclingnews včeraj ostro zavrnil. "Remco je bil zelo bolan in ni vam treba biti zdravnik, da ste to lahko opazili. Bil je pozitiven na koronavirus, nato pa so ljudje začeli namigovati, da je odstopil zanalašč. Če bi šel do odvetnika, bi imeli ljudje, ki so to govorili, težave. To je kleveta. Slovenski trener je zmešan," je bil oster belgijski direktor.

Remco Evenepoel je v nedeljso končal z letošnjim Girom. Foto: Reuters

Evenepoel sploh prvič okužen s covid-19

Na Evenepoela so se sicer spravili tudi italijanski novinarji časnika Gazetta dello Sport, ki so ga obtožili, da je njegov odstop nespoštljiv do dirke in slovite rožnate majice. V naslednjih dneh se je omenjalo tudi to, da prireditelji dirke in Mednarodna kolesarska zveza (UCI) od okuženih kolesarjev ne zahtevajo odstopa, pač pa je to odločitev ekip. Na to se je odzval zdravnik belgijske ekipe Toon Cruyt. "Niti na pamet mi ni padlo, da bi mu dovolil nadaljevati. Ne mislim se igrati z zdravjem kogarkoli, če bi se, ne bi bil vreden naziva doktor," je povedal za Cyclingnews. Dodal je, da je že na primeru Tima Declercqa izkusil, kakšne posledice ima lahko koronavirus, ko sproži tudi okužbo srčne mišice, in da je bilo tveganje pri Evenepoelu za to veliko, saj mladi as še nikoli ni prebolel bolezni covid-19.

Danes vemo veliko več

Danes je že jasno, da so bili dvomi neupravičeni, novi koronavirus še naprej pustoši po karavani, zdesetkal je ekipo Soudal Quick-Step (danes so odstopili še Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke in Mattia Cattaneo), prodrl tudi v moštva AG2R Citroën (Andrea Vendra), Ineos Grenadiers (Filippo Ganna), Israel - Premier Tech (Domenico Pozzovivo), Jayco AlUla (Callum Scotson), Bora – Hansgroge (Aleksandr Vlasov) … Drama na 106. Giru pa se nadaljuje.

