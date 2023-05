Evenepoelov oče besen: Kolesarji so kot lutke

Po zmagi na nedeljskem kronometru v Ceseni je iz vrst Soudal-QuickStepa odjeknila novica, da je Remco Evenepoel pozitiven na koronavirus in zapušča Dirko po Italiji.

"Nikogar ne moremo kriviti za to, vendar je sramotno, kako so se dogodki zvrstili. Organizacija, novinarji … vse. Kar sem videl na štartu Gira, je bilo sramotno. Vsak mora opraviti svoje delo, vendar so šle stvari v napačno smer," je dejal njegov oče Patrick Evenepoel.

"Videti je, da so kolesarji kot lutke. Adrie (Van del Poel, op. a.) mi je poslal sporočilo. Po njegovem prepričanju se mora nekaj narediti, dati izjavo. Ko pride kolesar v cilj, vidiš, kako vsi novinarji silijo svoje mikrofone pot nosove kolesarjev. Kolesarji morajo prav tako opraviti svoj del posla. Ampak kaj vsi počnemo?" se sprašuje.

Organizator za preventivo glede koronavirusa ni storil ničesar, saj covid-19 ni več izolacijska bolezen. Ko se je virus začel širiti po karavani, so naposled uvedli maske, a za mnoge prepozno. Že pred tem je prišel v vrste Soudal-QuickStep in preprečil Remcu pot do morebitne zgodovinske zmage na Giru.

Patrick je izpostavil, da je velika nevarnost, če kolesar tekmuje s tovrstno boleznijo, zato je edino pravilno, da je njegov sin zapustil Giro: "Nekaj je treba spremeniti. Predstavlja nevarnost za kolesarje in lahko ima vpliv na srčno mišico. Želimo se izogniti primeru, kot je Sony Colbrelli. Če bi bil Remco tri dni po okužbi v rdečih številkah in kolesaril na polno, bi lahko imelo to velike posledice v prihodnosti. In potem je to le Giro? Remco je najin sin. Ali pa bi bil sin od kogarkoli drugega. Ali pa mož, oče … In to je najpomembnejše."

V ekipi Soudal-QuickStep je koronavirus povsem zdesetkal vrste, saj so enajsto etapo začeli le trije kolesarji. In lahko se zgodi, da se bo moštvo krčilo še naprej, saj so bili kolesarji v stiku. Lovke so medtem segle tudi v druge ekipe in na Dirki po Italiji je vse manj kolesarjev.