Začetek sojenja zdravniku, ki je pomagal pri oskrbi z dopingom

Pred štirimi leti so po Touru sprožili preiskavo takratne Quintanove francoske ekipe Arkea-Samsic, potem ko so med dirko odkrili sumljive snovi. Preiskavo so usmerjale oblasti v Marseillu, ki so zbrale dovolj dokazov za vložitev obtožnice proti zdravniku ekipe Torresu zaradi"posedovanja snovi ali metod, ki so prepovedane za športno uporabo brez medicinske utemeljitve".

Zdravnik se prav tako sooča z obtožbami dajanja prepovedanih substanc Quintani ter njegovemu sotekmovalcu in bratu Dayerju Quintani brez zdravniške utemeljitve med Tourom. Torresu grozi petletna zaporna kazen in plačilo 75.000 evrov denarne kazni.

Nekdanji prvak dveh velikih tritedenskih kolesarskih dirk Gira d'Italia in Vuelte, 33-letni Quintana, je po preiskavi leta 2020 dejal, da nima "česa skrivati". Dve leti pozneje so Quintano diskvalificirali s Toura, potem ko so v njegovi krvi našli sledi tramadola, zdravila proti bolečinam.

Po pravilih Mednarodne kolesarske zveze (Uci) je uporaba tramadola od leta 2019 predstavljala kršitev zdravniških pravil Ucija, ni pa bila dopinški prekršek. Od letos bo tramadol tudi na seznamu prepovedanih poživil Svetovne protidopinške agencije Wada. Quintana se je oktobra vrnil v nekdanjo ekipo Movistar in bo predvidoma nastopil na dirki po Kolumbiji.