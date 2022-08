Sveže novice o stanju nesrečnega Francoza Alaphilippa

"Zdravniški pregled je pokazal, da si je Julian Alaphilippe izpahnil desno ramo, rentgensko slikanje ni pokazalo nobenih zlomov," so sporočili iz belgijske ekipe Quick-Step Alpha Vinyl.

Alaphilippe bo v četrtek odpotoval v Belgijo, kjer bodo v bolnišnici v Herentalsu opravili še podrobnejše preiskave, a so novice nadvse spodbudne.

