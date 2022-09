Carapaz zmagal, Polanc četrti, Roglič ob Evenepoelu in Masu

"Ja, kar dolg klanec je bil, kajne? Ampak je v redu, bil sem zraven, gremo naprej. Počutim se bolje, danes so bili občutki dobri, upam, da se bom še popravil. Definitivno bomo nekaj morali poskusiti, saj zaostajamo v skupnem seštevku. Moramo se priključiti, čaka pa nas še dolga pot," je po etapi dejal Primož Roglič, ki v skupnem seštevku Vuelte ostaja na drugem mestu, 2:41 za Evenepoelom.



Mladi Belgijec je imel danes pred zaključnim vzpnom nekaj težav, tudi padel je. Zdrsnil je na na spolzkem cestišču, a z nekaj odrgninami hitro spet ujel glavnino, ki ga je športno počakala. "Videl sem, kako so pred mano padli," je dogodek opisal 32-letni Kisovčan in dodal: "Nekaj podobnega se mi je zgodilo lani in nikoli ni dobro, ko padeš. Te ceste so zelo spolzke, prav vidiš, kako se bleščijo."

Jutri je na sporedu ravninska 13. etapa od Ronde do Montille (168,4 km), v kateri bodo najbrž med sabo obračunali najboljši sprinterji. Konec tedna pa prinaša nove zahtevne gorske preizkušnje.

Dirka po Španiji, potek 12. etape:

Cilj: Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) je zmagovalec 12. etape 77. Vuelte! Nizozemec Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) je bil drugi, tretji Španec Marc Soler, četrti pa Slovenec Jan Polanc (oba UAE Emirates)! Primož Roglič je z Remcom Evenepoelom in Enricom Masom prišel v cilj 7:39 za zmagovalcem, pri vrhu skupnega seštevka tako ni sprememb.

Izidi 12. etape:

1. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 4;38:26

2. Wilco Kelderman (Niz/Bora-Hansgrohe) + 0:009

3. Marc Soler (Špa/UAE Team Emirates) 0:24

4. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 0:26

5. Marco Brenner (Nem/Team DSM) 0:34

6. Elie Gesbert (Fra/Team Arkea Samsic) 0:56

7. Jay Vine (Avs/Alpecin - Deceuninck) 1:12

8. Carl Fredrik Hagen (Nor/Israel - Premier Tech) 1:23

9. James Shaw (VBr/EF Education - Easy Post) 3:04

10. Matteo Fabbro (Ita/Bora - Hansgrohe) 3:17

...

17. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 7:39

...

Skupni vrstni red (12/21):

1. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step) 44;25:09

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 2:41

3. Enric Mas (Špa/Movistar) 3:03

4. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 4:06

5. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) 4:53

6. Wilco Kelderman (Niz/Bora - Hansgrohe) 6:28

7. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 6:56

8. Joao Almeida (Por/UEA Team Emirates) 7:18

9. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 8:00

10. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 8:05

...

1,5 km do cilja - Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) napada etapno zmago! Osem minut za Ekvadorcem se vozi rdeči Remco Evenepoel, drži se ga še nekaj favoritov, tudi Primož Roglič in Enric Mas.

2 km do cilja - Polanc je izgubil stik z Gesbertem, Keldermanom in Brennerjer, Carapaz je napadel.

3 km do cilja - Gesbert je napadel še enkrat in se odpeljal v vodstvo, nekaj metrov za njim vozijo Kelderman, Carapaz, Brenner in Polanc, nosilec pikčaste majice Jay Vine je izgubil stik. V skupini favoritov se Roglič kot klop drži Evenepoela, temu pa je preostal le še en pomočnik.

4 km do cilja - Gesbert je s skokom še bolj razredčil vodilno skupino, z njim so se odpeljali Kelderman, Vine in Carapaz, Polanc, Brenner in Hagen sledijo, Marc Soler pa je odpadel. Favoriti so več kot devet minut za omenjenimi.

5 km do cilja - Polanc se v osredju še drži moštvenega kolega Marca Solerja, medtem je iz skupine favoritov skočil domačin Dani Navarro.

6 km do cilja - Harper se je iztrošil, Roglič je ostal sam, Evenepoel ima ob sebi še dva moštvena kolega. Slabih devet minut pred favoriti se bori skupina ubežnikov s Polancem.

8 km do cilja - V vodstvu vztrajajo še Polanc, Kelderman, Carapaz, Vine, Soler, Hagen, Fabbro, Gesbert, Brenner in Shaw, pred prav tako vse redkejšo skupino favoritov okoli rdeče majice imajo spet nekaj večjo prednosti, 8:54. Rogličev kolega Chris Harper zdaj diktira tempo na čelu skupine favoritov.

9 km do cilja - Rohan Dennis je opravil svoje, na čelu glavnine je zdaj Movistar (Carlos Verona), Evenepoel s tempom, ki ga narekujejo njegovi tekmeci, nima nobenih težav, tudi Roglič se za zdaj mirno vozi za rdečo majico. Vodilna skupina s Polancem je 8:45 pred favoriti.

10 km do cilja - Dennis še narekuje oster tempo na čelu glavnine, prednost vodilnih je padla na 8:50.

13 km do cilja - Na prvem strmejšem delu zaključnega vzpona se je na čelo glavnine postavil Avstralec Rohan Dennis (Jumbo-Visma), Remco Evenepoel in njegovi kolegi se vozijo takoj za njim. 9:14 pred glavnino se ubežna skupina še naprej redči. Jan Polanc še drži priključek.

15 km do cilja - Glavnina se je vzpona lotila 9:50 za ubežniki, na njenem čelu so razvrščeni kolesarji Evenepoelove ekipe Quick-Step, blizu prežijo Primož Roglič in "Jumbovci". Bo danes prišlo do spopada med Belgijcem in Slovencem?

17 km do cilja - Vodilna skupina na klancu že razpada, Jan Polanc se za zdaj drži odlično.

19 km do cilja - Začel se je zaključni vzpon na Penas Blancas, kolesarji se bodo povzpeli na 1.270 m. n. v. Najstrmejši del klanca ima kar 15-odstotni naklon. Vodilna skupina s Polancem ima 10:40 prednosti pred glavnino.

21 km do cilja - Kolesarji so prispeli v Estepono, ubežniki vzdržujejo 10:50 pred glavnino. Vsak čas se bodo zapodili v klanec. Remco Evenepoel je bil po padcu precej razburjen, zdaj je varno v glavnini.

Je danes dan Richarda Carapaza?

30 km do cilja - Kolesarji so prispeli v Marbello, kmalu jih čaka začetek zaključnega vzpona 12. etape, 19-kilometrski Penas Blancas (I. kategorija, 6,7-odstotni povprečni naklon). Prednost ubežnikov je medtem padla na 10:36. Belgijec Louis Vervaeke (Quick-Step Alpha Vinyl Team) je počakal na glavnino, v vodstvu tako ostaja še 31 kolesarjev.

37 km do cilja - Ubežniki − vseh 32 je spet skupaj − zdaj vozijo že 11:25 pred glavnino, v tej sta spet tudi Evenepoel in Van Wilder.

52 km do cilja - Na nekategoriziranem klancu je iz ubežne skupine pobegnil Italijan Samuele Battistella (Astana-Qazaqstan), ki zdaj vozi 47 sekund pred zasledovalci in že skoraj 9:30 pred glavnino. Po treh urah etape je povprečna hitrost karavane še vedno velika, 44,5 km/h.

71 km do cilja - Vodilna dvaintrideseterica z Janom Polancem zdaj vozi že več kot sedem minut (7:11) pred glavnino, pobeg danes vsekakor lahko uspe.

80 km do cilja - Prednost ubežnikov še kar raste, presegla je že šest minut (6:14).

To so favoriti za zmago v današnji etapi po oceni algoritma NTTpredictor:

"Že pogrešamo Juliana"

Italijanski kolesar moštva Quick-Step Alpha Vinyl Fausto Masnada se je pred današnjo etapo razgovoril o včerajšnjem šoku, ko je padel in se poškodoval njihov as Julian Alaphilippe. "Ga že pogrešamo. Doživel je grd padec, po radiu smo slišali, da je odstopil. To je bila res neprijetna novica za ekipo. Ampak danes je nov dan. Poskusili bomo dirkati kar najbolje. Sam se bom trudil pomagati Remcu, vse dokler imam v telesu vsaj atom moči. Šest nas je ostalo, da branimo rdečo majico. Ne bo lahko, ampak smo zelo motivirani."

95 km do cilja - Ubežniki še povečujejo prednost, ta je že presegla pet minut (5:07), hitrost pa je ves čas izjemna, v prvih dveh urah etape povprečno kar 47,4 km/h.

99 km do cilja - Kolesarji so prispeli v Malago, ubežniki so prednost pred glavnino povečali na 3:42. Tekmovalci še vedno drvijo, povprečna hitrost karavane je v tem trenutku nekaj čez 46 km/h.

120 km do cilja - Prednost dvaintrideseterice ubežnikov se je ustalila pri dobrih treh minutah (3:19), v prvi uri etape pa je bila povprečna hitrost karavane kar 47,3 km/h.

Jan Polanc je drugi najvišje uvrščen ubežnik v skupnem seštevku, Kelderman je prvi:

- Wilco Kelderman (Niz/Bora-Hansgrohe), 21. mesto, + 14:04

- Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates), 23., 15:13

- Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers), 24., 19:26

Ubežna skupina 32 kolesarjev:

Jumbo-Visma: TeunissenAG2R

Citroën: Champoussin

Astana-Qazaqstan: Battistella, Lutsenko

Bahrain Victorious: Zambanini

Bora-Hansgrohe: Fabbro, Kelderman

EF Education-EasyPost: Caicedo, Shaw

Ineos Grenadiers: Carapaz

Intermarché-Wanty-Gobert: Bakelants

Israel Premier Tech: Bevin, Goldstein, Hagen

Movistar: Oliveira, Rojas

Quick-Step Alpha Vinyl: Vervaeke

BikeExchange-Jayco: Craddock

Team DSM: Brenner, Hvideberg

Trek-Segafredo: Tiberi

UAE Team Emirates: Soler, Oliveira, Polanc

Alpecin-Deceuninck: Taminiaux, Vermeersch, Vine

Burgos-BH: Diaz Gallego

Euskaltel-Euskadi: Canal, Iturria

Arkea-Samsic: Gesbert, Owsian



133 km do cilja - Velika ubežna skupina 32 kolesarjev, med katerimi je tudi slovenski kolesar Jan Polanc, ima že tri minute prednosti pred glavnino.



156 km do cilja - V ospredju se je vzpostavila večja skupina 32 kolesarjev, v kateri so zastopane skoraj vse ekipe na letošnji Vuelti. Manjkajo samo kolesarji iz ekip Groupama - FDJ, Kern Pharma, Cofidis in Lotto Soudal. Med večjimi imeni med ubežniki so tudi Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) in Marc Soler (UAE Emirates) ter njegov moštveni kolega Jan Polanc.

Etapa 1⃣2⃣ Stage | 🏁 - 157 km



⚡️ ¡Un grupo de unos 30 corredores con ligera ventaja!

🚴‍♂️ Small advantage for a group of more than 30 riders.



⏱️ 12"



📸 @charlylopezph #LaVuelta22 pic.twitter.com/DMkNtUUU06 — La Vuelta (@lavuelta) September 1, 2022

12.34 - V Salobreni na jugu Španije se je s kilometrom nič ob 12.34 začela 12. etapa Dirke po Španiji. Kolesarje na cilju na vzponu Penas Blancas pričakujemo med 17.16 in 17.46. Do cilja je "samo" še 193 kilometrov.



Na startni listi je samo še 148 kolesarjev, dva, Santiago Buitrago Sanchez iz ekipe Bahrain-Victorious in Boy van Poppel (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), sta se zaradi okužbe z novim koronavirusom poslovila pred začetkom današnje etape.



Kmalu po zamahu startne zastavice so se začeli napadi, a so za zdaj še neuspešni.