Rogličev direktor: Načrt se je uresničeval idealno, nato je šlo vse narobe

"To je bila bizarna etapa," je po dramatičnih dogodkih ob koncu 16. etape Dirke po Španiji, ko je v ciljnem sprintu grdo padel slovenski as Primož Roglič, zmajeval z glavo športni direktor Jumbo-Visme Addy Engels. "Danes je bilo le malo možnosti, da nam načrt uspe, a uresničeval se je domala popolno. Nato pa ..."

"Primož se je prebil v ospredje z majhno skupino in se dobro peljal proti cilju. Vse je bilo popolno ... Preden je šlo vse narobe v zadnjih dvesto metrih," je še povedal športni direktor Addy Engels. "Sami nismo videli, kaj se je zgodilo, padec smo si nato ogledali šele po televiziji," je za Sporzo še povedal Nizozemec.

Kaj se je zgodilo?

Roglič je silovito skočil 2,5 kilometra pred ciljem, kmalu zatem je imel težave še vodilni na dirki, Belgijec Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), ta je zaradi predrte pnevmatike čakal na klubski avto, vse je bilo pripravljeno za Rogličev uspeh. A v zadnjih metrih etape se je zgodil padec, Roglič se je pri visoki hitrosti očitno dotaknil kolesa Britanca Freda Wrighta in spodneslo ga je.

Treščil je po tleh, se grdo popraskal in nato obtolčen le počasi spet zajahal kolo ter se privlekel do cilja. Zaradi pravila zadnjih treh kilometrov je bil njegov zaostanek na koncu izničen in so mu šteli čas zmagovalca (Madsa Pedersena), pa tudi Evenepoel jo je odnesel srečno. Sodniki so mu prisodili le osem sekund zaostanka in je tako obdržal rdečo majico.

Visoka cena za osem sekund

Roglič je tako Evenepoelu spet odščipnil nekaj sekund, a cena za to je bila visoka. "Res je nekaj pridobil, ampak moramo počakati, da vidimo, kako hudo se je poškodoval. Zelo očitno je, da se je poškodoval. Videti je, da tistih osem sekund, ki jih je pridobil, ne bo odtehtalo poškodb, ki jih je utrpel," pravi Engels.

Zdravstvena služba na dirki je že oskrbela Rogliča in objavila poročilo, v katerem je navedeno, da je pri padcu utrpel številne udarnine, ima "površinske poškodbe desnega komolca, desnega kolka, desnega kolena in desne strani prsnega koša". K sreči si ni nič zlomil ali zvil, vseeno pa ga bodo vse te rane hudo ovirale v nadaljevanju dirke, če se bodo v Jumbo-Vismi sploh odločili, da jo nadaljuje.

Na Evenepoelove težave se pri Jumbo-Vismi sploh niso ozirali, je še povedal Engels: "Opazili smo, da rdeče majice ni več v skupini, na kar se nismo odzvali, le poskušali smo etapo končati na najboljši mogoči način."

Engels še ni mogel povedati nič o tem, ali bo Roglič startal na jutrišnji 17. etapi.