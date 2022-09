Drama na Vuelti: Roglič napadel in padel, pa vseeno še zmanjšal zaostanek za Evenepoelom

Primož Roglič (Jumbo-Visma) je danes zakuril zaključek 16. etape Dirke po Španiji in zaradi padca na ciljni ravnini utrpel nekaj poškodb, a vseeno zmanjšal zaostanek za vodilnim, saj je Remco Evenepoel zaradi predrte pnevmatike v najbolj neprimernem trenutku močno zaostal. A ker se je to zgodilo znotraj zadnjih treh kilometrov, so Belgijcu izničili večji del časovne izgube. Etapne zmage se je veselil Danec Mads Pedersen.

Primož Roglič je danes napadel dva kilometra in pol pred ciljem na zadnjem nekategoriziranem klancu, stik z njim so zadržali Danec Mads Pedersen (Trek - Segafredo), Nemec Pascal Achkermann (UAE Emirates), Nizozemc Danny Van Poppel (Bora - Hansgrohe) in Britanec Fred Wright (Bahrain Victorious). Roglič se je z njimi spustil v ciljni sprint, kar ga je drago stalo, očitno se je dotaknil zadnjega kolesa Wrighta in padel v ciljni ravnini. Obtolčen in popraskan se je le stežka pripeljal do cilja, nato pa razočaran obsedel ob cesti.

Zmagal je Pedersen pred Ackermannom in Van Popplom. Roglič je v cilj prišel na 35. mestu, Jan Polanc (UAE Emirates) pa je bil danes 30 (+ 0:08).

"Škoda, da je padel, res upam, da je z njim vse v redu"

"Bil sem blokiran od Rogliča. Ne vem, želel sem mimo po levi strani, on pa je prišel prav s te strani. Dotaknila sva se, ni pa bilo nobene namere, zato upam, da je z njim vse v redu," je padec in zaključek etape ocenil Wright.



"Imel sem preluknjano zadnje kolo, poleg tega pa nisem bil v najboljši poziciji. Včeraj smo si ogledali traso, bilo je zelo spolzko, zato sem bil zaskrbljen v zadnjih petih kilometrih. Nekaj pozicij sem izgubil in se nato želel pomikati naprej po klancu navzgor. Toda moje zadnje kolo je bilo preluknjano," pa je v cilju dejal Evenepoel, ki je obdržal rdečo majico zaradi sprinterskega pravila.





"Srečen sem zaradi pravila 3 km, saj bi sicer izgubil veliko časa. V ciljnem izteku sem videl Primoža, da je padel. Upam, da bo lahko nadaljeval dirko. Pričakovali smo njegov napad v takšnih zaključkih, v katerih blesti. Prav zaradi tega je še večja škoda, da je padel, res upam, da je z njim vse v redu," je še dodal 22-letni Belgijec. Ko je prišel v cilj, se je zapeljal do Rogliča in preveril, kako je z njim.

Najprej zmeda, nato popravki

Z rezultati je bilo nekaj zmede, sprva je na uradni strani La Vuelte celo pisalo, da je Roglič prevzel rdečo majico vodilnega, a so sodniki nato zaradi vse drame znotraj zadnjih treh kilometrov etape popravili izide.

32-letnemu Zasavcu, ki je ciljno črto prečkal 47 sekund za zmagovitim Dancem, so zaradi tako imenovanega "sprinterskega pravila" šteli čas zmagovalca. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), ki je imel veliko smolo s predrto pnevmatiko in je za zmagovalcem etape zaostal tri minute in 10 sekund, je po popravi izidov izgubil samo osem sekund, in za prav toliko časa je Roglič zmanjšal zaostanek za Belgijcem v skupnem seštevku.



Že jutri bo za favorite na dirki veliko bolj zahtevna etapa, dobrih 162 kilometrov dolga preizkušnja s ciljem v klanec druge kategorije.

Izidi 16. etape (Sanlucar de Barrameda - Tomares (189,4 km): 1. Mads Pedersen (Dan/Trek-Segafredo) 4;45:29

2. Pascal Ackermann (Nem/UAE Team Emirates) isti čas

3. Danny van Poppel (Niz/Bora-Hansgrohe)

4. Fred Wright (VBr/Bahrain-Victorious)

5. Quentin Pacher (Fra/Groupama-FDJ) + 0:08

6. Samuele Battistella (Ita/Astana Qazaqstan) isti čas

7. Cedric Beullens (Bel/Lotto Soudal)

8. Clement Russo (Fra/Arkea Samsic)

9. Jesus Ezquerra (Špa/Burgos-BH)

10. Julius van den Berg (Niz/EF Education-Easypost)

...

30. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 0:08

35. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) čas zmagovalca*

97. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 0:08*

... Skupno (16/21): 1. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 61;26:26

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 1:26

3. Enric Mas (Špa/Movistar) 2:01

4. Juan Ayuso (Špa/UAE Emirates) 4:49

5. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 5:16

6. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 5:24

7. Joao Almeida (Por/UAE Emirates) 7:00

8. Thymen Arensman (Niz/Team DSM) 7:05

9. Ben O'Connor (Avs/AG2R Citroen) 8:57

10. Jai Hindley (Avs/Bora-Hansgrohe) 11:36

...

13. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 15:08

... * Opomba: kolesarja z zvezdico sta zaradi pravila zadnjih 3 km v sprinterskih etapah etapo končala v času skupin, v katerih sta bila ob padcu in tehničnih težavah

Podrobnejši potek 16. etape, v živo:



Cilj: V zaključnem sprintu je Roglič padel in le s težavo prišel do cilja, Mads Pedersen pa je zmagovalec etape! Roglič je prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Padec Rogliča nekaj deset metrov pred ciljem! 1,3 km do cilja - z Rogličem se je odpeljalo nekaj močnih kolesarjev, tudi Mads Pedersen in Pascal Ackermann, Evenepoel je dobil pomoč in nadaljuje proti cilju, a je močno zaostal. 2,6 km do cilja - Primož Roglič je napadel na zadnjem nekategoriziranem klancu! Medtem ima Remco Evenepoel okvaro kolesa ob najbolj neprimernem času! 5 km do cilja - kolesarji se borijo za kar se da dobro izhodišče za zaključni sprint, pri pozicioniraju Jumbo-Visme aktivno sodeluje tudi Primož Roglič. Zasavec, kot tudi preostali favoriti so danes sicer preživeli precej miren dan. 10 km do cilja - glavnina se je močno raztegnila in na mestih tudi natrgala. 14 km do cilja - ubežnika sta ujeta. 20 km do cilja - sprinterske ekipe se zbirajo na čelu glavnine, prednost Mateja in Okamike pa je padla na 38 sekund. 28 km do cilja - kolesarji v glavnini so očitno spoznali, da je še prezgodaj, da ujamejo ubežnika in malce popustili, prednost bežečih Špancev se je spet ustalila malo nad minuti (v tem trenutku 1:10). Sta se pa vodilna pomerila v sprintu na letečem cilju, močnejši je bil Luis Angel Mate. Izidi letečega cilja, Alcala del Rio:

1. Mate 20 točk

2. Okamika 17

3. Pedersen 15

4. Bernard 13

5. Kirsch 10 Matthews: Upajmo, da bo sprint

Matthews: Upajmo, da bo sprint

Prav v zaključku današnje etape je trasa nekoliko bolj razgibana, pred ciljem kolesarje čakata dva krajša nekategorizirana vzpona, tudi cilj je rahlo v klanec. Ni povsem stoodstotno, da se bodo za etapno zmago zares pomerili prav sprinterski asi, opozarja Avstralec Michael Matthews (BikeExchange - Jayco): "Precej utrujen postajam, na očesu pa imam predvsem madridsko etapo. Ampak danes je za nas še zadnja "mogoče" priložnost, upajmo, da bo sprint. Lahko bo pretežko in bo bolj dan za favorite." 35 km do cilja - kolesarji se pripravljajo na zaključek etape, sprinterska moštva v glavnini dvigujejo tempo, prednost vodilne dvojice pa pada, zdaj je le še malo nad eno minuto. 62 km do cilja - ubežnika počasi izgubljata prednost pred glavnino, zdaj imata še 1:58 naskoka.



145 km do cilja - 38-letni Luis Angel Mate, kolesar ekipe Euskaltel-Euskadi, ki je danes del ubežne dvojice, je pred začetkom Vuelte napovedal, da bo za vsak kilometer, ki ga bo na dirki preživel v begu, v gozdovih Los Reales na območju Sierre Bermeje na jugu Andaluzije, ki so jih v zadnjih letih prizadeli hudi gozdni požari, posadil drevo. Upajmo, da v begu vztraja čim dlje!

150 km do cilja - španska kolesarja Ander Okamika (Burgos-BH) in Luis Angel Mate (Euskalter - Euskadi) še vedno vztrajata na čelu dirke. Kolesarji so prvih 40 kilometrov prevozili s povprečno hitrostjo 38.708 kilometrov na uro. 39.6 kilometra etape so prevozili v času ene ure in minute.



160 km do cilja - prednost ubežnega dvojca Okamika - Mate se topi. Glavnina se je približala na nekaj več kot tri minute zaostanka.



168 km do cilja - španska kolesarja Ander Okamika in Luis Angel Mate imata že več kot štiri minute prednosti pred glavnino, kjer so se ekipi Trek-Segafreda v narekovanju tempa pridružili kolesarji Cofidisa. 38-letni Mate danes nastopa že na svoji 222. etapi Vuelte.



180 km do cilja - ubežnika Ander Okamika (Burgos-BH) in Luis Angel Mate (Euskalter - Euskadi) sta si nabrala že več kot tri minute prednosti. V ozadju ekipa Trek-Segafreda, ki ima danes visoke ambicije, stopnjuje tempo glavnine. Njihov kolesar Mads Pedersen z 284 točkami močno vodi v posebnem seštevku za zeleno majico. Britanec Fred Wright (Bahrain-Victorious) na drugem mestu, zaostaja za kar 173 točk. Etapa 1⃣6⃣ Stage | 🏁 - 180 km



🚴‍♂️ Fuga de salida de 2 corredores:

⚡️ 2 riders form a break and they are not pursued by the bunch:



🇪🇸 @oka_ander - @BurgosBH

🌳 🇪🇸 @luisangelmate - @euskaltelteam



⏱️ 3:05"



➡️ https://t.co/0HmX23KvOm



📸 @cxcling #LaVuelta22 pic.twitter.com/pqDEU4nbdE — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2022 188 km do cilja - v ospredju sta si več kot minuto prednosti nabrala dva španska kolesarja Ander Okamika iz ekipe Burgos-BH in Luis Ángel Mate iz moštva Euskaltel - Euskadi



13.00 - uraden začetek 16. etape 77. izvedbe Dirke po Španiji.



12.45 - kolesarji so v zaprti vožnji začeli 16. etapo od mesta Sanlúcar de Barrameda do Tomaresa. Pred karavano je skoraj 190 kilometrov dolga, pretežno ravninska etapa, kjer bodo svojo priložnost bržkone iskali sprinterji. To je njihova predzadnja možnost pred zaključno etapo s ciljem v Madridu.



12.45 - kolesarji so v zaprti vožnji začeli 16. etapo od mesta Sanlúcar de Barrameda do Tomaresa. Pred karavano je skoraj 190 kilometrov dolga, pretežno ravninska etapa, kjer bodo svojo priložnost bržkone iskali sprinterji. To je njihova predzadnja možnost pred zaključno etapo s ciljem v Madridu.

Startna lista se je skrajšala za dve imeni, dirko sta predčasno zapustila Maxim Van Gils (Lotto Soudal), ki je novo ime na seznamu okuženih z novim koronavirusom, in Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), ki očitno ni v najboljši koži.

Roglič in Mas v lov za Evenepoelom

V boju za skupno zmago je še Španec Enric Mas (Movistar), ki je v nedeljo pridobil nekaj časa tako v primerjavi s Primožem Rogličem (Jumbo-Visma) kot Remcom Evenepoelom (Quick-Step Alpha Vinyl Team) in zdaj za Belgijcem zaostaja dve minuti in eno sekundo.

Odlične noge ima tudi drugi slovenski kolesar na Vuelti Jan Polanc (UAE Emirates), ki v skupnem seštevku z zaostankom 15 minut in osmih sekund zaseda 13. mesto. Ekipa UAE, ki ima v prvi deseterici dva kolesarja, izjemnega 19-letnika Juana Ayuso na 5. mestu (+4:53) in Joaa Almeido na 7. mestu (+6:49), vodi v posebni razvrstitvi ekip.

Kazen za Rogliča in Jumbo-Vismo Iz zapisnika nedeljske etape Dirke po Španiji je razvidno, da je bil Roglič zaradi odvrženega bidona na mestu, ki za to ni predviden, kaznovan s 512 evri (500 švicarskih frankov) in odvzemom 25 UCI točk. Enako kazen je dobil tudi športni direktor Jumbo Visme Grischa Niermann.

Profil zadnjih petih kilometrov:

Kaj karavano čaka v 16. etapi?

Po prostem dnevu kolesarje, vsaj na papirju, čaka manj zahtevna etapa. 16. etapa od mesta Sanlucar de Barramede do Tomaresa (189,4 km) bo pretežno ravninska. V zadnjih 14 kilometrih kolesarje čakata dva kratka vzpona in tudi ciljni sprint, kjer se bodo predvidoma udarili sprinterji, bo speljan nekoliko navkreber.

Etapa se bo začela ob 12.45, kolesarje pa v cilju pričakujemo okrog 17.30

Dirka po Španiji:

vrstni red po 15. etapi: 1. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 56:40:49

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 1:34

3. Enric Mas (Špa/Movistar) 2:01

4. Juan Ayuso (Špa/UAE Emirates) 4:49

5. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 5:16

6. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 5:24

7. Joao Almeida (Por/UAE Emirates) 7:00

8. Thymen Arensman (Niz/Team DSM) 7:05

9. Ben O'Connor (Avs/AG2R Citroen) 8:57

10. Jai Hindley (Avs/Bora-Hansgrohe) 11:36

...

13. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 15:08

...

Preberite še: