Matej Mohorič, moštveni kolega Freda Wrighta pri ekipi Bahrain-Victorious, ki ga Primož Roglič (Jumbo-Visma) vidi kot krivca za svoj padec v ciljnem sprintu 16. etape, kjer se je poškodoval in zato dan pozneje zapustil dirko, je pred startom dirke Grand Prix Cycliste de Montreal v Kanadi odgovarjal tudi na vprašanja o obtožbah, ki so zadnje dni v kolesarskih krogih dvignile ogromno prahu.

Mohorič je v pogovoru za Cyclingnews in Velonews izrazil prepričanje, da za nesrečo ni kriv Wright, ampak Roglič, ki je po njegovem mnenju zavil z linije in sam povzročil trčenje pri zelo visoki hitrosti.

32-letni kolesarski as iz Zasavja si je pri padcu poškodoval desni komolec, kolk, koleno in rebra in je zaradi posledic padca naslednji dan moral zapustiti dirko. Glede na to, da je zadnje dni kazal vse boljše predstave in da je v zadnjem tednu dirke nadomestil skoraj minuto zaostanka za Remcom Evenepoelom, zdaj zmagovalcem Vuelte, je bil predčasni odhod z dirke še toliko bolj boleč.

"Primož je zapeljal s svoje linije"

"Videl sem tri ali štiri različne videoposnetke nesreče," je povedal Mohorič.

"Ni kaj povedati, zelo jasno je, da je Primož zapeljal s svoje linije. Ni pogledal čez ramo, da bi se prepričal, ali je kdo tam. Jasno je videti, da je bil na beli črti. Ne zdi se mi primerno, niti ni pošteno dajati takšnih izjav, usmerjenih proti Fredu, ki ga osebno zelo dobro poznam," je še povedal Mohorič.

Dal je tudi vedeti, da je Roglič precej pogosteje kot Wright neučakan v boju za pozicije in pri tem tvega tudi morebiten padec.

"V karavani vlada spoštovanje, a nekateri kolesarji so bolj neučakani v boju za pozicije. Če boste vprašali kolesarje, vam bo vsak povedal, da je Primož pri tem bolj zagret kot Fred," je bil jasen Mohorič. "Vsi vemo, da Primož zelo pogosto pada in da to ni bilo prvič."

I didn't make any comment about how Fred moved when Roglic was nowhere near him, it's irrelevant.



I suggest looking at photos from just before the crash as posted at the top, Roglic wasn't in front of Fred when the crash happened. pic.twitter.com/yzcRL3d4Sk — Chris was once a Racer 🇺🇦 (@AracerRacer) September 11, 2022

Mohorič, ki letos na Dirki po Franciji ni dosegel svojih ciljev, kasneje se je izkazalo, da je prebolel mononukleozo in okužbo s koronavirusom, bo, kot je povedal za Sportal, najverjetneje izpustil letošnje svetovno prvenstvo v Avstraliji.

Fred did plenty of moving all right. Before the crash he moved from the left WITH Roglic to join the sprint, but y’all making out Fred had a line, and Roglic with eyes in the back of his head, should have pulled aside to let Fred through 🤦🏻‍♀️ https://t.co/LeI7be1scs — Anna 🇦🇺🇷🇸 (@aust01_anna) September 11, 2022

Cestna dirka, na kateri se bo Tadej Pogačar skušal vmešati v boj za mavrično majico svetovnega prvaka, bo na sporedu že 25. septembra.

Selektor slovenske članske reprezentance Uroš Murn bo ekipo predstavil v ponedeljek.

