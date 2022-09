Cosnefroy presenetil z napadom in osvojil Quebec, Tratnik najboljši Slovenec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec dirke za VN Quebeca v Kanadi je Francoz Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën). Konkurente je presenetil z napadom dobra dva kilometra pred ciljem in nato zadržal prednost pred zasledovalci, Drugo mesto je osvojil Avstralec Michael Matthews (BikeExchange – Jayco), tretje pa Eritrejec Binoam Girmay (Intermarche – Wanty – Gobert). Najboljši od štirih Slovencev na dirki je bil Jan Tratnik (Bahrain Victorious) na 16. mestu.

Jan Tratnik je bil zelo aktiven na 201,6 kilometra dolgi krožni dirki po Quebec Cityju, nekaj časa je bil celo med ubežniki, a so bili vsi poskusi pobega nevtralizirani. Vsi razen zadnjega, s katerim je dva kilometra pred ciljem presenetil Cosnefroy. Ta je v cilj prišel štiri sekunde pred zasledovalci, ki so se v sprint podali malo prepozno, zmagovalec zadnje dirke za VN Quebeca leta 2019, Avstralec Michael Matthews, se je moral tako danes zadovoljiti z drugim mestom.

🇫🇷 OUIIII BENOÎT COSNEFROY ! En puncheur, le Français remporte le Grand Prix de #Quebec #GPCQM devant Michael Matthews et Biniam Girmay ! 🔥 #GpQuebec #cyclisme #wielrennen pic.twitter.com/oprQsVpRVO — Les Rois du Peloton (@LRoisDuPeloton) September 9, 2022

Tratnik je v cilj prišel z glavnino, štiri sekunde za zmagovalcem, kot tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates) na 24. mestu. Matej Mohorič je zaostal 1:20 in dirko končal na 54. mestu, medtem ko njegov klubski kolega Matevž Govekar preizkušnje ni končal.

V Quebecu so kolesarji tekmovali na razgibanem 12,6 kilometra dolgem krogu, ki so ga morali prevoziti 16-krat, premagali pa so 2.976 višinskih metrov. Prvi favorit za zmago je bil Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma), ki pa je dirko končal na četrtem mestu.

V nedeljo bo v Kanadi še VN Montreala. Tam kolesarje čaka 18 krogov po 12,3 km dolgi krožni stezi, skupno bodo morali v 221,4 kilometrov kar prek 4.842 višinskih metrov do cilja v parku Jeanne-Mance.

Več si od nedeljske dirke, ki se bo začela ob 16.15 in končala okoli 22. ure, obeta tudi Pogačar. Ta se tako kot večina v Kanadi prisotnih kolesarjev pripravlja na svetovno prvenstvo v avstralskem Wollongongu, ki se bo 18. septembra začelo z vožnjama na čas.

Izidi, VN Quebeca (201,6 km): 1. Benoit Cosnefroy (Fra/AG2R Citroen) 4:46:56

2. Michael Matthews (Avs/BikeExchange-Jayco) + 0:04

3. Biniam Girmay (Eri/Intermarche-Wanty-Gobert) isti čas

4. Wout Van Aert (Bel/Jumbo-Visma)

5. Ivan Garcia Cortina (Špa/Movistar)

6. Mikkel Honore (Dan/Quick-Step Alpha Vinyl)

7. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers)

8. Alberto Bettiol (Ita/EF Education-EasyPost)

9. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates)

10. Warren Barguil (Fra/Arkea Samsic)

...

16. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) isti čas

24. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates)

54. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 1:20

... Odstop:

Matevž Govekar (Slo/Bahrain-Victorious)

