Po hudih obtožbah Rogliča, se je oglasil še nesrečni Britanec

Sporočilo za javnost, ki so ga včeraj med etapo Dirke po Španiji objavili v ekipi Jumbo-Visma, močno odmeva.

Trikratni zmagovalec Dirke po Španiji Primož Roglič je v njem za svoj padec v zaključku 16. etape pripisal mlademu Britancu Fredu Wrightu, čeprav so se do zdaj vsi strinjali, da je šlo za nesrečen splet okoliščin oziroma kolesarsko nesrečo, v kateri ni mogoče določiti krivca, niti je to brezpredmetno početi.

V ekipi Bahrain Victorious so nad Rogličevimi obtožbami šokirani, tako kot večina kolesarske javnosti, ki meni, da je Slovenec, sicer znan po športnem vedenju, tokrat v zmoti.

Fredu Wrightu se obtožbe Primoža Rogliča zdijo neupravičene. Foto: Guliverimage

Odziv ekipe Bahrain-Victorius: Nas kolesar ni zavil iz svoje linije

"Ekipa Bahrain Victorious podpira Freda. Verjamemo, da je šlo za klasično kolesarsko nesrečo. Padci so na žalost del našega športa, in ta ni prvi ne zadnji, čeprav si kolesarji prizadevajo, da bi se jim izognili. To podpirajo tudi vsi posnetki: naš kolesar pred nesrečo ni zavil iz svoje linije," so sporočili iz ekipe Bahraina, kjer so očitno zelo nezadovoljni z razvojem dogodkov.

Predlagajo, da v primeru, da ima ekipa določeno mnenje o nesreči na cesti, o tem po etapi obvesti komisarje dirke, ne pa z izjavo na internetu nekaj dni po nesreči.

🗣 @fred_wright0



I think the statement isn't fair, as the footage shows it was a simple racing incident, but I also appreciate that Primoz was challenging for the win here. And, of course, I did send him a private message after the stage to see if he was ok. [1/2] — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) September 9, 2022

"Pričakovano je, da bo takšna izjava sprožila jezo in sovraštvo do kolesarja v karavani, kar se nam zdi zelo žalostno. Iskreno upamo, da se dejanja, ki spodbujajo takšno vedenje na spletu, ne bodo več dogajala. Fred je prijazen, radodaren in neverjetno nadarjen. Ne zasluži si komentarjev ali čustev, ki so bili proti njemu usmerjeni v zadnjih dneh," so odločni pri Bahrainu.

Wright: Izjava se mi ne zdi poštena

Po premisleku in ne takoj po prihodu v cilj, se je ponoči z objavo na družbenih omrežjih oglasil tudi Wright, ki je bil prav tako presenečen nad Rogličevimi obtožbami.

Firstly I’d like to thank my teammates for the amazing effort they put in today. I was close again to that stage win, but Mads was just too quick.



After the stage I was full of emotion from the race, and then when I got back to the bus I saw the statement from Jumbo…



1/4 — Fred Wright (@fred_wright0) September 9, 2022

"Če sem iskren, se mi izjava ne zdi poštena. Posnetki kažejo, da je šlo za kolesarsko nesrečo," je zapisal Wright in dodal, da je po nesreči in odstopu Rogliča z dirke, Slovencu poslal sporočilo in se pozanimal o njegovem zdravstvenem stanju.

Dodal je še, da je bi v preteklih dneh deležen kar nekaj zlobnih komentarjev, a hkrati tudi podpore njegovih navijačev.

23-letni Britanec je eden najbolj opaznih akterjev na Vuelti, a kljub temu, da je velik del etap v ospredju, do zdaj še ni dosegel etapne zmage.

Kdo je glavni krivec za Rogličev padec v ciljnem sprintu 16. etape Vuelte? Primož Roglič 402 glasov + 21,77%

Fred Wright 1308 glasov + 70,82%

Oba 107 glasov + 5,79%

Nihče 30 glasov + 1,62% Oddanih 1847 glasov

Preberite še: