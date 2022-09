Vuelta Evenepoelu, zadnja etapa Molanu, Polanc skupno 12.

Za 30-letnega Jana Polanca (UAE Team Emirates) je to druga najboljša uvrstitev na tritedenskih preizkušnjah. Jubilejno deseto v karieri je sklenil na 12. mestu, kar je le mesto slabše od izida na dirki po Italiji pred petimi leti.

Skupno zmago je prepričljivo slavil Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinly), za katerega je bila to prva zmaga na tritedenskih dirkah. Nekdanji nogometni reprezentant v mlajših belgijskih selekcijah je v šesti etapi prevzel rdečo majico in jo branil vse do zadnjega. V skupnem seštevku je ugnal drugouvrščenega Enrica Masa (Movistar) za 2:02 minute ter Juana Ayusa, ki je zaostal 4:57 minute. Ayuso, sicer moštveni kolega Polanca in Tadeja Pogačarja, je z 19 leti in 361 dnevi postal drugi najmlajši kolesar na stopničkah katere od tritedenskih dirk. Pred 118 leti je bil mlajši le Francoz Henri Cornet ob zmagi na dirki po Franciji.

"Počasi bom začel verjeti. Zdaj je uradno. Sicer smo bili že včeraj na trnih, saj smo bili na dobri poti, a vseeno moraš varno končati zadnjo etapo. To nam je uspelo in ob tem smo kar najbolj uživali. Zdaj lahko ta uspeh končno proslavimo," je v prvi izjavi dejal Evenepoel. "Med etapo nisem veliko razmišljal o drugih stvareh, saj je bila trasa zelo tehnična. Iz kroga v krog sem bil bolj živčen, zato na koncu ni bilo več tako lepo kolesariti. Sem pa seveda vesel, da smo preživeli in da sem zdaj tukaj. Spisali smo poglavje zgodovine za ekipo in državo, tudi zame je to zgodovinski dosežek, po vsem, kar se je dogajalo v zadnjih treh tednih."

Ciljni šprint zadnje etape je dobil Juan Sebastian Molano. Foto: Reuters Najbližje mu je bil sicer dlje časa slovenski as Primož Roglič, ki je v drugi polovici Vuelte rezal v prednost mladega Belgijca, a nato dirko končal po grdem padcu v zaključku 16. etape. Ob odstopu je imel 32-letni Kisovčan 1:26 minute zaostanka.

Zadnjo etapo je v pričakovanem šprinterskem zaključku v središču Madrida presenetljivo dobil Juan Sebastian Molano, za katerega je bila to 19. zmaga v karieri ter prva na tritedenskih pentljah. Ciljno črto je prečkal pred dobitnikom zelene majice najboljšega po točkah Madsom Pedersenom (Trek-Segafredo). Tretji je bil še en član UAE Team Emirates, Pascal Ackermann.

Slovo Valverderja

Zadnja etapa je bila hkrati poslovilna zabava za legendarnega Alejandra Valverdeja. Dvainštiridesetletnik iz Murcie je imel na voljo nekaj časa za paradiranje pred glavnino. Pozdravljal je množice, ti pa so mu pripravili primerno slovo, potem ko je v karieri slavil 133 zmag, postal svetovni prvak (2018) in zabeležil številne odlične izide na velikih dirkah.

Nenazadnje je bil zmagovalec Vuelte že davnega leta 2009, osemkrat pa je tritedenske preizkušnje sklenil na stopničkah. Štirikrat je dobil tudi spomenik Liege-Bastogne-Liege, petkrat Valonsko puščico, na tritedenskih dirkah, odpeljal jih je 34, pa je skupaj dobil 17 etap. Kariero je začel davnega leta 2002, zadnjih 12 sezon pa je bil član ekipe Movistar.

Vuelta, 21. etapa (Las Rozas - Madrid, 96,7 km):



1. Juan Sebastian Molano (Kol/UAE Team Emirates) 2:26:36

2. Mads Pedersen (Dan/Trek-Segafredo) isti čas

3. Pascal Ackermann (Nem/UAE Team Emirates)

4. Mike Teunissen (Niz/Jumbo-Visma)

5. Danny van Poppel (Niz/Bora-Hansgrohe)

6. Kaden Groves (Avs/BikeExchange-Jayco)

7. Fred Wright (VBr/Bahrain-Victorious)

8. Lionel Taminiaux (Bel/Alpecin-Deceuninck)

9. Ben Turner (VBr/Ineos Grenadiers)

10. Cedric Beullens (Bel/Lotto Soudal)

...

67. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) + 0:28



Vuelta, skupni vrstni red (21/21):



1. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl)

2. Enric Mas (Špa/Movistar) +2:02

3. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) +4:57

4. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana Qazaqstan) +5:56

5. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) +7:24

6. Thymen Arensman (Niz/Team DSM) +7:45

7. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) +7:57

8. Ben O'Connor (Avs/AG2R Citroen) +10:30

9. Rigoberto Uran (Kol/EF Education-EasyPost) +11:04

10. Jai Hindley (Avs/Bora-Hansgrohe) +12:01

...

12. Jan Polanc (UAE Emirates) +21:39