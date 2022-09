Končno! Na delo se vrača se zmagovalec Dirke po Franciji, in to v naši soseščini.

Potem ko je po koncu letošnje Dirke po Franciji zmagovalec Jonas Vingegaard bolj ali manj poniknil s tekmovalne scene, je zdaj jasno, da se vrača, in to na dirki v naši soseščini. Vingegaard bo nastopil na etapni dirki CRO Race, ki se bo 27. septembra začela v Osijeku in 2. oktobra končala v Sveti Nedelji.

Sedme izvedbe kolesarske dirke CRO Race se bo udeležilo rekordnih osem ekip svetovne serije, med njimi tudi Jumbo-Visma z aktualnim zmagovalcem Dirke po Franciji Jonasom Vingegaardom, ki si je po Touru vzel skoraj dvomesečni tekmovalni premor.

Če je mogoče verjeti govoricam, se je Danec težko spopadel z nenadno slavo in pritiski, ki sledijo zmagi na največji kolesarski dirki na svetu. Odpovedal se je tudi nastopu na svetovnem prvenstvu v Avstraliji, bo pa najverjetneje nastopil na dirki po Lombardiji, ki je zadnja večja dirka te sezone, še prej pa ga bomo, kot rečeno, videli tudi na hrvaški dirki CRO Race, ki mu bo najbrž služila kot priprava na italijanski zaključek.

Direktor dirke Vladimir Miholjević si že zdaj mane roke. "V sedmi izdaji dirke CRO Race se bo vse ozemlje Hrvaške spremenilo v športno areno," napoveduje. In ne samo to. "Letošnja izvedba dirke bo močnejša kot kadarkoli prej, tako športno kot medijsko. Za zdaj imamo prijavljena dva zmagovalca Dirke po Franciji zadnjih petih let (Egan Bernal in Geraint Thomas, op. a.), svoj prihod pa je najavil tudi letošnji zmagovalec Toura Jonas Vingegaard," je napovedal Miholjević.

Poleg ekipe Jumbo Visma so na dirko že prijavljene ekipe Ineos Grenadiers, Bahrain-Victorious (Phil Bauhaus, Damiano Caruso in Matej Mohorič, op. a.), Trek-Segafredo in Israel - Premier Tech.