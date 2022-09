Junak Dirke po Franciji povedal, da je potreboval premor

"Po Touru sem potreboval premor. Moj naslednji cilj je Dirka po Lombardiji in Dirka po Hrvaški je dobra priprava. Pogovarjali smo se, da bi letos nekaj naredili drugače. Ogledali smo si to dirko, ki je dobra priprava za Lombardijo. A je hkrati lepa. Vesel sem, da sem tukaj," je danski kolesar Jonas Vingegaard, član Jumbo-Visme, na novinarski konferenci pred Dirko po Hrvaški pojasnil, zakaj si je prav to preizkušnjo izbral za vrnitev po velikem zmagoslavju. Zaradi njegovega prihoda in udeležbe drugih zvezdnikov kolesarstva bo dirka pri naših sosedih od srede do nedelje v središču kolesarske pozornosti, na njej pa se bodo poskušali izkazati tudi Matej Mohorič ter člani obeh slovenskih kontinentalnih ekip Adrie Mobila in Ljubljane Gusto Santica.

"Ko zmagaš na Dirki po Franciji, se ti zgodi nekakšna mentalna eksplozija," je letošnji junak slovitega Toura Jonas Vingegaard govoril po zgodovinskem uspehu in razkril, da tovrstna zmaga prinaša tudi posledice. Vse od prihoda k Jumbo-Vismi je bil pomočnik Primoža Rogliča in ni imel takšnega zvezdniškega predznaka. Ni bil postavljen v ospredje. Vse do letošnjega leta, ko je najprej na domačih danskih cestah, kjer se je Tour začel, in nato še na francoskih spisal pravljico.

Kolesarsko Dirko po Hrvaški si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Planet 2

Ravno zaradi tako ekspresnega vzpona 25-letnega kolesarja, ki je še pred leti delal v ribarnici, je bil potreben mentalni počitek. Zato ga nismo videli kolesariti vse od 24. julija, torej dva meseca. "Počival sem, užival življenje. Zadnje tri tedne sem bil v Španiji, kjer sem se pripravljal. Upam, da je moja forma dobra. Bomo videli v prihodnjih tednih," je po dolgem času spregovoril danski junak, ki je nato odgovoril na vprašanje, ali se je njegovo življenje kaj spremenilo: "S takšno zmago te ljudje bolj prepoznajo na cesti. Generalno se ni spremenilo. Še vedno sem isti Jonas, kot sem bil pred tem. Doma imamo isto življenje kot pred tem. Ni se veliko spremenilo zame. Več ljudi me prepozna."

🇭🇷 #CRORace



Our final stage race of the year! We will see Jonas and @MilanVader1 back in action💛🖤 pic.twitter.com/WWETDWX410 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 26, 2022

Priprava na Lombardio

Za tekmovalni povratek si je izbral Dirko po Hrvaški, kar je mnoge presenetilo. Na državo ima lepe spomine, saj je tu s starši pred mnogimi leti počitnikoval: "Ko sem bil mlad, sem bil s starši tu. Spomnim se, da sem tudi kolesaril. Všeč mi je bilo."

"Po Touru sem potreboval premor. Moj naslednji cilj je Dirka po Lombardiji in Dirka po Hrvaški je dobra priprava. Pogovarjali smo se, da bi letos naredili nekaj drugače. Ogledali smo si to dirko, ki je dobra priprava za Lombardijo. A je hkrati lepa dirka. Vesel sem, da sem tukaj. Zelo sem vesel, da sem tukaj. To je moja prva dirka po Dirki po Franciji. Upam, da bom v pravi formi. Vsak dan bom dal vse od sebe. Upam na dobro dirko, imamo kakovostno ekipo," je na novinarski konferenci umirjeno razlagal član Jumbo-Visme.

Na hrvaških cestah bo imel ob sebi le nizozemske kolesarje, kar bo zanj nekaj novega. V pomoč mu bodo bili Jos Van Emden, Gijs Leemreize, Milan Vader, Koen Bouwman, Timo Roosen in Lennard Hofstede.

Bogati Britanci s kakovostno zasedbo, na delu tudi Mohorič, Adria Mobil in Ljubljana Gusto Santic

Vse od srede do nedelje bodo oči uprte vanj, saj bo ljubitelje kolesarstva zanimalo, kako bo po veliki zmagi na Touru vrtel pedala. A trasa ni ravno takšna, ki bi bila povsem pisana njemu na kožo, saj ima rad daljše klance, predvsem pa mu ugajajo zaključki s konkretnejšo vožnjo navkreber: "Etape so lepe. Niso takšni cilji z vzponom, kot bi si želel, a je hribovita dirka. Skušal bom dati vse od sebe in uživati v dirki. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Skušamo narediti najbolje kar lahko. Jasno, cilj je kolesariti najbolje. Upam, da se bom boril za kaj. Ta teden bomo videli, kako bo."

Next week we're excited to be competing at #CRORace.



Our final stage race of the season and our debut in Croatia 🇭🇷



Bring it on! pic.twitter.com/WvfZti3PQ8 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 24, 2022

Na hrvaških cestah pa ne bo edini zvezdnik svetovnega kolesarstva. S kakovostno zasedbo so prišli najbogatejši v karavani Ineos Grenadiers, ki imajo v svojih vrstah še enega zmagovalca Dirke po Franciji Gerainta Thomasa, šprinterja Elio Vivianija, Jonathana Castrovieja, Michala Kwiatkowskega in Omarja Fraileja.

Slovenski navijači bodo z zanimanjem spremljali, kako se bo odrezal Matej Mohorič, ki bo v dresu Bahrain-Victorious skušal dvigniti svojo pripravljenost po zdravstvenih težavah, ki jih je imel na in po Touru. Nastopili bosta tudi obe slovenski kontinentalni ekipi Adria Mobil in Ljubljana Gusto Santic, za Hrinkow Advarics Cycleang pa bo kolesaril Žiga Hovrat.