Gorski reševalci na območju Triglava reševali tujca

Gorski reševalci iz Mojstrane in Kranjske Gore so v četrtek pomagali dvema tujcema, ki sta se neustrezno opremljena in obuta za hojo v visokogorju odpravila z Vrat po Tominškovi poti proti Kredarici. Enemu od njiju je na poti zdrsnilo, gorski reševalci pa so oba prezebla pohodnika, ki sicer nista bila poškodovana, pospremili v dolino.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, so bili kranjskogorski policisti o gorski nesreči na območju Triglava obveščeni v četrtek nekaj po 11. uri. Po do zdaj znanih podatkih sta se dva tuja pohodnika zgodaj zjutraj odpravila z Vrat proti Kredarici. Na višini okoli dva tisoč metrov je 24-letnemu državljanu Velike Britanije na snežni podlagi zdrsnilo, tako je po snežnem pobočju zdrsel približno 50 metrov nižje.

Na pomoč so se na klasičen način odpravili gorski reševalci iz Mojstrane in Kranjske Gore. Glede na zadnje podatke 24-letni pohodnik ni bil poškodovan. Gorski reševalci so oba prezebla pohodnika v izjemno težkih in neugodnih vremenskih razmerah v megli, dežju in snegu na klasičen način pospremili v dolino Vrata, kamor so prišli v večernem času.

Sproti spremljajte stanje

Policisti ob tem znova opozarjajo pohodnike, naj se v gore odpravijo preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. "Vnaprej načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti," so pohodnike pozvali policisti. Zaradi morebitnih spreminjajočih se vremenskih razmer pred odhodom v visokogorje svetujejo tudi sprotno spremljanje stanja.

Pohodnike pozivajo, naj pri načrtovanju ture uporabljajo slovenske karte in podatke ter preverjene spletne strani. Svojce ali prijatelje naj obvestilo o tem, kam gredo in kakšen je potek ture. Na varnem mestu naj jim tudi sporočijo, kako se odvija tura in kakšne so morebitne spremembe. S seboj naj imajo obiskovalci gora napolnjen mobilni telefon, v visokogorje pa naj se nikoli ne odpravljajo sami.

Policisti pozivajo tudi gostinsko-turistično osebje hotelov, kampov, apartmajev in zasebnih sob, naj informirajo svoje goste pred odhodom v hribe. "Svetujte jim obisk turističnoinformacijskih točk, kjer jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi," pozivajo policisti. Ugotavljajo namreč, da nekateri tuji obiskovalci gora nimajo prave predstave in informacij o težavnosti slovenskih gora.