Na območju Triglava se je zjutraj zgodila nesreča, v kateri je umrl 30-letni hrvaški pohodnik. Po podatkih policije se je vzpenjal po zasneženi Tominškovi poti iz doline Vrat proti Triglavu, med hojo na višini med 1.700 in 1.800 metrov pa mu je zdrsnilo in je padel v globino. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče, so sporočili s PU Kranj.

Pohodnik je bil sicer primerno opremljen.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj, so bili na kraju dogodka reševalci GRS Mojstrana in dežurna posadka GRZS s policistom gorske policijske enote, ki so pohodnika s helikopterjem Slovenske vojske tudi prepeljali v dolino. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah tega dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Ob tem opozarjajo, da so razmere v gorah še vedno nevarne, saj je tam še vedno zima. Pohodniki naj se pred odhodom v gore pozanimajo o trenutnih razmerah, turo prilagodijo svojim psihofizičnim sposobnostim in naj odločitve sprejemajo preudarno, svetujejo.