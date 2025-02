Na gorenjskih smučiščih se je zgodilo pet smučarskih nesreč

Gorenjski policisti so v četrtek obravnavali kar pet smučarskih nesreč, ki so se zgodile na treh različnih smučiščih. V trkih ali padcih so se smučarji večinoma hudo poškodovali. Policija ob tem znova poziva smučarje, naj smučanje prilagodijo svojemu znanju in sposobnostih, naj upoštevajo pravila varne smuke in naj pazijo na svoje otroke.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so blejski policisti v četrtek na enem od smučišč na območju Bohinja obravnavali tri nesreče. V eni nesreči si je otrok s Češke pri padcu med smučanjem poškodoval nogo, v drugi pa si je otrok z Nizozemske poškodoval roko. Oba sta bila hudo poškodovana. Na kraju so jima pomoč nudili reševalci na smučišču, v zdravstveno ustanovo pa so ju odpeljali starši.

V tretji nesreči sta med smučanjem trčila dva odrasla smučarja in se poškodovala. Z reševalnim vozilom so ju odpeljali v zdravstveno ustanovo, policisti pa še zbirajo obvestila o vseh okoliščinah nesreče.

Otrok padel in se hudo poškodoval

Nesreča se je zgodila tudi na enem od kranjskogorskih smučišč. Tudi v tem primeru je otrok med smučanjem padel in se hudo poškodoval. Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci na smučišču, v nadaljevanju pa zdravstveno osebje, ki ga je z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

Kranjski policisti pa so v četrtek obravnavali trk dveh smučarjev. Enega smučarja je s kraja dogodka na nadaljnji pregled v zdravstveno ustanovo odpeljal helikopter. Druga udeležena smučarka ni bila poškodovana. Policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah nesreče in vodijo postopek.

Na smučiščih je prisotna policija

"Policija je v času šolskih počitnic prisotna na smučiščih s policisti smučarji in resnično svetujemo vsem obiskovalcem smučišč, še posebej staršem otrok in organiziranim šolskim skupinam, naj pazijo na svoje otroke ali otroke zaupane v tako imenovane tečaje ter naj vsi smučanje prilagodijo svojemu smučarskemu znanju in sposobnostim ter upoštevajo 10 FIS pravil smučanja," so poudarili na Policijski upravi Kranj.