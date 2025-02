Pred učenci in dijaki iz vzhodne Slovenije je teden dni zimskega veselja

Za približno 122.400 učencev in dijakov iz vzhodne Slovenije se danes začenjajo zimske počitnice. Pred njimi je teden dni zimskega veselja, v katerem jih čaka pester počitniški program številnih društev in organizacij. Ob ugodnem vremenu si bodo lahko dali duška tudi v športnih aktivnostih in zabavi na snegu, kot se za zimske počitnice spodobi.

Za en teden bo tako šolske torbe v kotu pustilo 84.674 učencev in 37.773 dijakov vzhodne Slovenije, koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske regije, z izjemo občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel.

Zveza prijateljev mladine ponuja vrsto delavnic

Za mlade marsikje organizirajo počitniške dejavnosti. Zveza prijateljev mladine Maribor je za otroke in mladino v Domu ustvarjalnosti mladih denimo pripravila različne ustvarjalne delavnice, več športnih aktivnosti in zimski sredin izlet v Ljubljano, kjer bodo obiskali čokoladni muzej in izdelali svojo čokolado.

Na celjskem koncu so za počitniške dni pripravili številne različne športne aktivnosti - od plavanja, drsanja, kegljanja, namiznega tenisa, badmintona do športnega plezanja in skupinskih vadb. Organizirajo tudi šolo atletike.

Mladim Velenjčanom bodo na voljo počitniške delavnice, Kino Velenje bo vsak dan počitnic vabil z zanimivimi popoldanskimi predstavami, v Vili Rožle bo potekal počitniški Živ-žav.

Črnomaljska knjižnica tudi letos vabi na različne dopoldanske dogodke za otroke, kot sta kino Muca Copatarica in ustvarjalnica z Muco Copatarico, v sodelovanju s KUD Zlata skledica pa Kamšibaj za otroke.

Policisti pozivajo k previdnosti na smučiščih

Tako kot med vsakimi počitnicami bo tudi med tokratnimi marsikje poskrbljeno za otroško varstvo.

Ker bodo ta teden smučišča polna otrok, najstnikov in družin, policisti opozarjajo, da kljub razposajenosti ne smemo pozabiti na pazljivo in odgovorno ravnanje.

Čez teden dni, ko se bodo morali počitnikarji vrniti v šolske klopi, se bodo počitnice začele za njihove vrstnike iz osrednjega in zahodnega dela države.