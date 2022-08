Šolske počitnice: obeta se sprememba

Tako imenovane "krompirjeve" oziroma jesenske počitnice bodo učenci imeli od 31. oktobra do 4. novembra, torej že slaba dva meseca po začetku novega šolskega leta. Sledijo pa jim novoletne počitnice, ki bodo trajale od 26. decembra do 2. januarja prihodnjega leta.

Zimske počitnice bodo letos terminsko nekoliko spremenjene, saj bodo potekale že januarja, za drugo polovico države pa se bodo začele v začetku februarju, kot je bilo to običajno. Razlog za to spremembo je predvsem Nordijsko svetovno prvenstvo v Planici, ki bo potekalo od 21. februarja do 5. marca, zato so se pristojni na ministrstvu za šolstvo odločili, da bodo zimske počitnice potekale prej in ne kot običajno konec februarja. Večina nastanitev tekmovalcev na svetovnem prvenstvu bo prav v Kranjski Gori.

Zimske počitnice bodo letos v spremenjenem terminu

Za eno polovico države se bodo zimske počitnice začele 30. januarja, za drugo polovico pa 6. februarja.

Zimske počitnice za učence z območja Jugovzhodne Slovenije (razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije bodo tako potekale od 30. januarja do 3. februarja, za učence z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel pa bodo potekale od 6. do 10. februarja.

Ker pa je 8. februarja državni praznik in poteka ravno med počitnicami drugega dela Slovenije, bodo imeli 13. februarja pouka prost dan učenci z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije: Ribnice, Sodražice, Loškega Potoka, Kočevja, Osilnice in Kostela na podlagi drugega odstavka 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole.

Za zimskimi počitnicami sledijo še prvomajske, od 27. aprila do 2. maja, kasneje pa sledijo še poletne počitnice od 26. junija do 31. avgusta 2023.

Šolske počitnice v šolskem letu 2022/23

Tukaj si lahko ogledate natančne datume počitnic v prihajajočem šolskem letu.

• Jesenske počitnice: od 31. oktobra do 4. novembra;



• Novoletne počitnice: od 26. decembra do 2. januarja;



• Zimske počitnice za učence z območja jugovzhodne Slovenije (razen občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije): od 30. januarja do 3. februarja;



• Zimske počitnice za učence gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel: od 6. do 10. februarja. Učenci s teh območij imajo prost dan tudi v ponedeljek, 13. 2.;



• Prvomajske počitnice: od 27. aprila do 2. maja;



• Poletne počitnice: od 26. junija do 31. avgusta.