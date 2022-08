Ameriški šolarji bežali pred kravami in se izgubili

Skupino so rešili tamkajšnji gorski reševalci, ki so nepoškodovane, a rahlo podhlajene otroke pripeljali do ene od bližnjih planin. V dolino so jih pospremili gasilci in policisti.

Skupino so rešili tamkajšnji gorski reševalci, ki so nepoškodovane, a rahlo podhlajene otroke pripeljali do ene od bližnjih planin. V dolino so jih pospremili gasilci in policisti. Foto: Getty Images

V gorah jugozahodno od Innsbrucka na Tirolskem se je v nedeljo izgubilo kakih 40 otrok iz ZDA, ker so panično bežali pred kravami. Nihče od njih ni bil poškodovan, so bili pa rahlo podhlajeni, ko so do njih prišli gorski reševalci, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Skupino kakih 40 otrok, starih med 8 in 18 let, ter njihovih učiteljev so med pohodom na gori Axamer Lizum napadle krave. Skupina se je pognala v beg, po navedbah policije so tekli v hrib. Ko se je zvečerilo, se učitelji niso več mogli orientirati in so poklicali pomoč.

Otroke gorski reševalci pripeljali do bližnje planine

Skupino so rešili tamkajšnji gorski reševalci, ki so nepoškodovane, a rahlo podhlajene otroke pripeljali do ene od bližnjih planin. Od tam so jih v dolino pospremili gasilci in policisti, še poroča APA.