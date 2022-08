Prijeli osumljenca ropov na območju Most in Medvod

28-letnik je osumljen tudi dveh kaznivih dejanj ropa in poskusa ropa na območju Medvod v začetku avgusta, ko je v kratkem časovnem obdobju vstopil v dve prodajalni in z ostrim predmetom v roki od prodajalk zahteval denar.

Policisti so prejšnji četrtek prijeli 28-letnega osumljenca ropov v prodajalnah na območju Most in Medvod. Moški, ki je zaposlenim grozil tudi z ostrim predmetom, sicer ni poškodoval nikogar, je pa s tovrstnimi dejanji pridobil več kot 700 evrov premoženjske koristi, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Ljubljanski policisti so v obdobju zadnjih dveh tednov obravnavali primere ropov v različnih prodajalnah na območju Most, kjer je osumljenec zaposlenim grozil, med drugim tudi z ostrim in drugim nevarnim predmetom ter od njih zahteval denar. Tako je izvedel rop v eni izmed prodajaln in v gostinskem lokalu na Zaloški cesti ter v prodajalni na Povšetovi ulici v Ljubljani, so pojasnili.

V začetku avgusta ropal v dveh prodajalnah

28-letnik je osumljen tudi dveh kaznivih dejanj ropa in poskusa ropa na območju Medvod v začetku avgusta, ko je v kratkem časovnem obdobju vstopil v dve prodajalni in z ostrim predmetom v roki od prodajalk zahteval denar. V enem primeru je dejanje ostalo pri poskusu, v drugem pa je odtujil manjši znesek gotovine, pojasnjujejo.

Osumljencu so zato prejšnji četrtek zaradi utemeljenih sumov treh kaznivih dejanj ropa odvzeli prostost. Osumljenca, ki v preteklosti še ni bil obravnavan za tovrstna dejanja, so v petek s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor, so še zapisali na PU Ljubljana.