Policija je prestregla tovornjak s kontejnerjem na poti v pristanišče v mestu Guayaquil, so pojasnile ekvadorske oblasti. Našli so 92 škatel z 2300 paketi kokaina po en kilogram.

Natančne lokacije drugega zasega niso razkrili, so pa povedali, da so v kontejnerju v pristanišču v isti regiji odkrili 87 škatel in 1218 paketov kokaina. V vsakem od primerov so aretirali po eno osebo.

Ta teden je ekvadorska policija poročala o odkritju v stanovanju v mestu Manta, kjer je bil kokain skrit v 4800 pločevinkah tune, namenjenih za izvoz.

Medtem je predsednik Salvadorja Nayib Bukele na spletnem družbenem omrežju Twitter zapisal, da je njihova mornarica v Tihem oceanu prestregla tihotapsko ladjo z 2,2 tone kokaina, vrednega več kot 55 milijonov dolarjev. Posadko so aretirali.