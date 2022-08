Kako se pripraviti na novo šolsko leto?

Če ste pripravljeni ali ne, čas je, da svoje otroke pripravite za vrnitev v šolo. Otroci potrebujejo osnovne pripomočke in dodatke, kot so škatle za likovne pripomočke, šolski in manjši športni nahrbtnik, zvezki, svinčniki in pisala. Če so otroci čez poletje nekoliko zrasli, je morda čas, da nakupimo tudi nekaj novih zgornjih in spodnjih delov oblačil, skupaj z obveznimi supergami.

Za vrnitev v vrtec in šolske klopi bodo otroci potrebovali nove šolske torbe in nahrbtnike, šolske copate in potrebščine. Foto: Shutterstock

Veliko otrok bo lažje prestopilo šolski prag, če bodo odeti v novo kolekcijo oblačil. Za učence višjih razredov in srednješolce boste v svojem proračunu morali najti še nekaj rezerv za računalniško opremo, kalkulatorje, električne napravice in druge nepogrešljive zadeve.

Konec poletja, kaj pa zdaj? Naj skrbi izginejo v nekaj dneh.

Spet je čas za šolo, jutra postajajo bolj sveža in v zraku je že čutiti tisti posebni čas v letu, ko med drugim zadiši tudi po šoli. Na šolo nas spominjajo resnični vonji, in sicer vonj po sveže ošiljenih svinčnikih in barvicah, vonj po voščenkah, plastelinu, tekočem lepilu za papir, vonj po barvnih radirkah, po gobi za brisanje table, povsem novih učbenikih, rdeči pesi in mleti pečenki.

Nekateri otroci so verjetno navdušeni, drugi morda malce žalostni, saj se poletje bliža koncu, večino pa prevevajo občutki vznemirjenja zaradi vseh novih stvari, ki prihajajo s septembrom: novih učiteljev, novih prijateljev in morda celo nove šole. Na srečo te "nove" skrbi izginejo po nekaj dnevih.

Srečanje z vsemi sošolkami in sošolci je lahko dovolj zabavno, da prvi šolski dan ostane v lepem spominu. Otrokom lahko ta poseben dan v letu polepšamo tudi s tem, da si izberejo najlepša oblačila ali kak poseben kos, ki jim veliko pomeni, da se bodo v svoji koži počutili samozavestno. Vsi imamo radi urejen in moden videz, otroci pa pri tem niso nobena izjema. Po napornem prvem šolskem dnevu jim privoščimo tudi izlet s sladoledom v priljubljeni slaščičarni, obisk WOOP! Arene, WOOP! kartinga ali Vodnega mesta Atlantis.

Nova oblačila: dobra motivacija za vrnitev v šolo

Foto: Shutterstock

Tudi nov modni videz je lahko učinkovito motivacijsko sredstvo za vrnitev v šolske klopi. Pred začetkom šole preverimo kavbojke, hlače in telovadne hlače ter drugo športno opremo, ki jo bodo otroci potrebovali tudi pri obšolskih dejavnostih.

Začetek šole je tudi čas za nakup novih čevljev in superg, ki bodo našim najmlajšim dali nov zagon za nepozabne podvige. K popolnemu videzu lahko veliko pripomore tudi lepa ura, novi dodatki za urejeno pričesko in kakšen kos nakita, s katerim lahko otrok izraža svoj osebni slog.

Ne zamudite dobrih zalog

Foto: Shutterstock

Dobra pripravljenost na prvi šolski dan je ključnega pomena, pri tem so nam v veliko pomoč seznami pripomočkov, ki jih objavijo posamezne šole. Načeloma lahko delovne zvezke, učbenike, zvezke, šolske torbe in druge šolske potrebščine, kot so zvezki, svinčniki, radirke, šilčki, barvice in ravnila ter druga obvezna oprema vsake peresnice, kupimo tudi zadnji dan počitnic, vendar se tega večina staršev izogiba, saj je izbira proti koncu počitnic že precej slaba.

Nakup šolskih potrebščin na vrhuncu poletja je lahko dobra taktika, saj so police nakupovalnih centrov odlično založene in otrok res lahko izbere stvari po svojem okusu.

Tovrstni nakupi za šolo so tudi dobra priložnost, da se otrok počasi začenja navajati na misel, da se bližajo šolske obveznosti, saj veliko otrok res uživa v izbiranju barvic in zvezkov ter novih oblačil in čevljev.

V vrtec ali šolo vedno odlično opremljeni

Foto: Shutterstock

Za vrtec bodo otroci potrebovali prikupen manjši nahrbtnik, udobne telovadne copate, športno opremo, manjšo stekleničko, vrečko z rezervnimi oblačili in manjši dežnik oziroma pelerino. Seveda ne sme manjkati priljubljena plišasta igračka.

Pri nakupovanju šolskih potrebščin za prvošolčka največ pozornosti namenimo šolski torbi. Izbiramo lahko med najrazličnejšimi motivi, vzorci in barvami.

Kako velika naj bo torba?

Foto: Shutterstock

Pred nakupom preverimo velikost torbe, ki naj ima prostornino med 20 in 24 litri, naramnice pa naj bodo primerno široke, in sicer glede na težo, ki jo nosi šolar. Šolska torba naj bo nepremočljiva, kompaktna in trpežna ter ne pretežka. Šolska torba je pretežka, če tehta več kot deset odstotkov otrokove telesne teže.

Poleg obveznih zvezkov in učbenikov ter delovnih zvezkov v torbi ne smejo manjkati priročna beležnica za zapisovanje obveznosti, papirnati robčki, toaletna torbica za dekleta, steklenica za vodo, toaletni robčki, razkužilo in denarnica.

Pika na i: prave obšolske dejavnosti

Foto: Shutterstock

Obšolske dejavnosti naj bodo samo dodatek, ki otroku popestri teden in naj ne zavzemajo celotnega prostega časa, ki ga otrok še vedno potrebuje za prosto igro in sanjarjenje.

Pri izbiri prave obšolske dejavnosti upoštevajmo razpoložljivi čas, ki ga ima otrok na voljo, njegove želje in nadarjenost ter dostopnost izvajalca, kjer bo otrok obiskoval dejavnosti. Upoštevati moramo tudi čas, ki ga bo otrok porabil za prevoz na dejavnosti.

Branje je nujno, a lahko je tudi zabavno

Med pripomočki za šolo so tudi takšni, ki niso na prodaj, a imajo izjemen pomen za našega šolarja. S primernimi vzgojnimi prijemi otroku lahko pomagamo, da bo šola prijeten del njegovega otroštva.

Poskrbimo za to, da jih bomo dovolj pogosto pohvalili za njihov trud, ne samo za učne uspehe. Občasne podkupnine s slaščico tu in tam ne bodo škodile, v resnici pa poskušajmo nagraditi njihovo željo po znanju. Potreba po učenju naj bi bila človeku prirojena, tako kot sta potrebi po hrani in vodi, zato poskušajmo otroku predstaviti resnične prednosti na novo osvojenega znanja. Če otroku redno beremo na primer pravljice, ulične napise, oznake trgovin, recepte za kolačke in menije v restavracijah, bo verjetno razumel ne samo, zakaj se mora naučiti brati, ampak tudi, da je branje lahko zabavno. Pri otroku vedno spodbujajmo radovednost in prosto, domišljijsko igro, za katero pa otrok potrebuje dovolj časa in prostora.