Učenci in dijaki lahko v lekarnah dobijo brezplačne teste za samotestiranje

Od ponedeljka bodo v lekarnah na voljo brezplačni testi za samotestiranje učencev in dijakov na koronavirus v novem šolskem letu. Testiranje bo prostovoljno in bo potekalo v domačem okolju, je na novinarski konferenci poudaril državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc. Sredstva za teste bodo zagotovili iz proračuna.

Po besedah Ostrca bo prostovoljno samotestiranje učencev in dijakov, ki bo potekalo na domu, usmerjeno v iskanje posameznikov z znaki okužbe s koronavirusom in ne iskanju asimptomatskih. Epidemični ukrepi bodo jeseni namreč usmerjeni predvsem v zaščito ranljivih skupin – starejših in imunsko oslabelih, je spomnil.

Za posameznega učenca in dijaka bo na mesec na voljo deset brezplačnih testov za samotestiranje.

Ravnateljem šol bodo danes poslali navodila

Na ministrstvu so tako sledili priporočilom posvetovalne skupine za spremljanje koronavirusa Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), kjer v prvi fazi epidemije priporočajo samotestiranje na domu za učence s simptomi koronavirusa in za učence, ki so bili v stiku s pozitivnimi na koronavirus. V drugi fazi, ki bi nastopila ob poslabšanju epidemične slike, skupina predlaga vsakotedensko samotestiranje, ki bi bilo obvezno za vse učence, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih.

Na ministrstvu sodelujejo z ministrstvi za delo in za izobraževanje. Po besedah Ostrca bodo na ministrstvu za izobraževanje ravnateljem šol in socialnovarstvenih zavodov danes poslali navodila. Na ministrstvu za zdravje pa so v stiku z Lekarniško zbornico Slovenije.

Ostrc bo sicer po besedah ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana usmerjal obvladovanje epidemije covid-19. Na ministrstvu bo nad epidemijo tako bdela operativna skupina za pripravo ukrepov.