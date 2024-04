V soboto bo zaradi mednarodne amaterske kolesarske dirke na hrvaškem otoku Krk močno oviran promet. Organizatorji bodo zaradi varnosti udeležencev med 10. uro in 14. uro za motorni promet zaprli več odsekov cest na Krku. Tudi odsek ceste, ki vodi proti Valbiski in od koder vozijo trajekti na otoka Cres in Rab. Priporočamo, da se na pot odpravite dovolj zgodaj in na želeno destinacijo pridete pred 10. uro.

- Središče mesta Punat bo zaprto od 9.30 do 10.10,

- glavna cesta Punat–Malinska–Njivice–Omišalj bo zaprta od 9.30 do 11.15,

- cesta Omišalj–Čižići od 10.45 do 11.30,

- cesta Čižići–Vrbnik 10.45 do 12.00,

- cesta od Vrbnika do križišča za glavno cesto za Baško od 11.15 do 12.30,

- cesta od Punata do Baške od 11.30 do 13.15

- ter cesta od krožišča Kornić do Punata od 12.00 do 13.30.

Organizatorji vse obiskovalce otoka prosijo, da spoštujejo navodila policistov in redarjev.