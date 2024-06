V Brdih ta konec tedna Festival briške češnje

Konec tedna bodo v Goriških Brdih na tradicionalnem, letos 58. Prazniku češenj - Festivalu briške češnje znova ponudili te sočne rdeče sadeže. Degustacije, koncerte, razstave, kulinarične kotičke in predstave bo dopolnjevalo šest spremljevalnih aktivnosti, je povedala direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec.

S festivalom želijo skozi kulturne, kulinarične in športne dogodke promovirati briške češnje. Kot je dodala Novak Samec, festival omogoča povezovanje skupnosti, spodbuja lokalno gospodarstvo ter predstavlja bogato kulturno in sakralno dediščino Brd.

Festival so razširili na več vasi

Lani so organizatorji Praznik češenj preoblikovali v Festival briške češnje po briških vaseh. S tem so želeli v dogajanje še bolj vpeti domačine in lokalna društva. Tako so dogajanje tega konca tedna razpršili na štiri prizorišča v Dobrovem, Medani, Kozani in Kojskem, osrednje prizorišče pa bo Grad Dobrovo.

"Ne bo manjkalo lokalnih produktov, kuharskih delavnic in vodenih degustacij oljčnega olja, kulturnega in umetniškega programa, glasbe in plesa ter utripa tradicije. Pester program aktivnosti je pripravljen tudi za otroke," je dejala Novak Samec.

Foto: STA Ponudili bodo tudi velikanski češnjev štrudelj, kulturni program pa bodo poleg domačih kulturnih društev obogatili člani Mešanega pevskega zbora Matulji iz pobratene hrvaške občine na območju Kvarnerja.

Češnje, kolesarstvo, vinarstvo

Dogajanje je povezano tudi z dogodkoma konec prejšnjega tedna, ko so v Brdih pripravili 28. kolesarski maraton Junaki vinogradov in 19. Pohod od češnje do češnje. Nadaljevanje sledi prihodnjo soboto in nedeljo, ko bodo v sodelovanju s Kontrabant Adwineture, Rotary klubom Medana - Goriška in ArtCircle Slovenia pripravili Dneve odprtih kleti in dobrodelno dražbo vin z umetniškimi poslikavami etiket.

Dnevi odprtih kleti 15. in 16. junija bodo priložnost za raziskovanje umetnosti kletarjenja in okušanje briških vin, so povedali organizatorji. Vrata bo odprlo 36 vinskih kleti. Denar, zbran na dobrodelni dražbi vin, bodo namenili otrokom za počitnice na Debelem Rtiču.

Foto: Shutterstock