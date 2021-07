Čeprav je bila letošnja bera češenj zaradi kislega vremena v Italiji precej slaba, pa se je med njimi znašla vsaj ena nadpovprečna - v bližini Torina so namreč letos z drevesa utrgali uradno najdebelejšo češnjo na svetu, je sporočila torinska kmetijska organizacija Coldiretti.

Češnja sorte carmen je dozorela na kmetiji družine Rosso v kraju Pecetto. "Že nekaj let opažamo, da so naše češnje izjemno debele," je za italijanske medije povedal Alberto Rosso, ki se je letos odločil, da svoja opažanja potrdi tudi uradno.

🌍🥇 Ve l'avevamo anticipato due settimane fa, ed ora è arrivata l'ufficialità: da Londra e dal @guinnessworldrecords... Posted by Coldiretti Torino on Tuesday, July 6, 2021

Na tehtanje, ki je potekalo konec junija, so prinesli najdebelejše primerke iz svojih sadovnjakov, ki so jih pod nadzorom italijanskega nacionalnega inštituta za meritve stehtali z izjemno natančno tehtnico in med njimi našli velikanko, ki je tehtala 33,0518 grama. Rezultat so javili Guinnessovi knjigi rekordov in pretekli konec tedna dobili potrditev: podrli so svetovni rekord.

Iz Italije je sicer prihajala tudi prejšnja rekordna češnja, lani so jo odkrili v Ferrari, tehtala pa je (le) 26 gramov. "26 gramov je pri nas povprečna teža češenj," so se ob tem pohvalili letošnji rekorderji.

