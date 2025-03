Kosmati rekorder: to je maček z najdaljšim repom na svetu

Guinnessova knjiga rekordov je ta teden predstavila enega svojih bolj simpatičnih rekorderjev - to je "gospod Pugsley Addams", dveletni maček pasme maine coon, ki se je v knjigo rekordov zapisal kot maček z najdaljšim repom na svetu.

Poglejte:

Sivi maine coon, ki s svojo družino živi v ameriški zvezni državi Minnesota, se lahko pohvali z repom, ki v dolžino meri kar 46,99 centimetra. Ker pri dveh letih še ni povsem odrasel, pa je mogoče, da mu bo rep še zrasel.

Maček, poimenovan po liku iz serije Addamsovi, je po besedah njegove lastnice Amande Cameron s svojim repom pozornost vzbujal že, ko je bil še mladič: "Ko sem ga prvič pripeljala k veterinarju, je ta, ko ga je zagledal, dejal: 'To je pa RES dolg rep.' Pogledala sem ga in si mislila: 'Pa je res, kajne?'"

Foto: Guinness World Records

Ker je njegov rep vedno znova vzbujal pozornost, je Amanda pomislila, da je njihov maček morda res nekaj posebnega. "To sem omenila otrokoma in takoj sta preverila, ali obstaja Guinnessov rekord v dolžini mačjega repa. Res je obstajal in šokirani smo ugotovili, da ga je Pugsley podrl," je ponosna lastnica povedala ob prejemu certifikata Guinnessove knjige rekordov, ki dokazuje, da imajo doma svetovnega rekorderja.

Oglejte si še: