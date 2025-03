Kako sadna drevesa pravilno obrezati, da bodo obilno rodila?

Marec je primeren čas, da se na vrtu lotimo obrezovanja sadnega in okrasnega drevja, pa tudi grmovnic. Sadno drevje običajno začnemo obrezovati zgodaj spomladi oziroma pozno pozimi, to pravilo pa ne velja za okrasno drevje, ki ga lahko obrezujemo v vseh letnih časih.

Okrasno drevje je najbolje obrezovati takrat, ko je najbolj olistano, ponavadi junija in julija. Ker imajo takrat drevesa največ listov in pridelajo največ hrane, lahko najbolj učinkovito zaprejo rane, ki jih povzročimo z obrezovanjem. Z vidika delavca oz. arborista pa je obdobje obrezovanja najprimernejše v času, ko drevo ni olistano (izven vegetacije). Listje namreč onemogoča vpogled na vrh ali znotraj krošnje in tako skrije napake ter suhe zlomljene veje.

Okrasno drevje obrezujemo zato, da zagotovimo varno, zdravo in estetsko drevo. Obrezujejo se samo tisti deli drevesa, ki predstavljajo nevarnost za okolico ali jo močno motijo.

Pomembne so tehnike reza za posamično sorto

Med sadno drevje spadajo jablane, hruške, slive, breskve, češnje, nektarine, marelice, češnje, višnje ... Za obrezovanje različnih vrst sadnega drevja je treba upoštevati pravi letni čas in tehnike reza za posamično sorto.

Čas obrezovanja

Obrezovanja sadnega drevja se na vrtovih in drugih kmetijskih površinah lotimo pozno pozimi v času mirovanja dreves oziroma v sredini marca (zgodaj spomladi). V omenjenem obdobju je izpostavljenost drevesa žuželkam in boleznim najmanjša, drevo pa ima dovolj časa, da se zaceli pred novo rastjo. Odmrle, zlomljene ali obolele veje moramo odrezati takoj.

Pri sadnem drevju se je najbolje držati pravila, da koščičarje obrezujemo poleti, pečkarje pa obrezujemo pozimi.

Kako obrezujemo sadno drevje?

Z obrezovanjem dreves lahko obstoječe veje spodbudimo k večji rasti in oblikovanju strukture drevesa. Drevesu z obrezovanjem omogočimo več sončne svetlobe in ga spodbudimo, da bolj cvetovi in več obrodi.

Pri obrezovanju sadnega drevja pazimo, da nikoli ne odstranimo več kot tretjine lesa. Pri precej zaraščenih drevesih veje odstranjujemo postopoma, skozi daljše obdobje. Če pri obrezovanju odstranimo preveč, drevo s tem obremenimo in to težje okreva. To se pozna tudi pri slabšem in zakasnelem pridelku. Če odstranimo veliko rodnih vej, drevo požene dolge in šibke veje, ki ne morejo prenesti preobilne teže sadja, zato se zlomijo in postanejo bolj dovzetne za napade škodljivcev ter bolezni.

Foto: Shutterstock

Obrezovanje jablan, hrušk in sliv je podobno. Pri rezu je treba upoštevati, na kakšno podlago je cepljeno drevo in kateri les je roden.

Z obrezovanjem redčimo območja, ki so debela ali prenatrpana z vejami. Obrezovanja se lotimo na najbolj zunanjem delu drevesa in se postopoma pomikamo navznoter.

Pri sadnem drevju je za zdravje dreves pomemben tudi način obrezovanja. Krake vej obrežemo nazaj do ovratnika – izbokline, kjer se veja sreča z glavno vejo ali deblom. Nikoli ne obrezujemo naravnost, vedno nekoliko pod kotom in stran od debla. Pri pravilnem rezu drevo hitro utrdi obrezan les, raven rez pa bo odstranil ovratnik veje in pustil veliko rano.

Na splošno pri obrezovanju kalčkov tekočega leta zarežemo pod kotom 45 stopinj.

Rodni brsti

Drevje tvori rodne (cvetne) brste na enoletnem lesu, ki izrašča iz dvoletnega. To je zlato pravilo pri večini sadnih vrst z nekaj izjemami.

Pri nekaterih sadnih vrstah rodnih brstov ne vidimo v času glavne rezi, saj se te pokažejo šele nekoliko kasneje. Prav zato je pomembno vedeti, kje posamezne vrste tvorijo rodni nastavek, da ga z nepravilnim rezom ne izrežemo in smo tako ob pridelek.

Foto: Shutterstock

Katero orodje uporabljamo za obrezovanje?

Pri obrezovanju moramo biti previdni, saj lahko z napačnimi rezi poškodujemo drevje in mu s tem preprečimo nadaljnjo rast ter uspešno cvetenje. Za obrezovanje sadnih dreves običajno potrebujemo ročne škarje, za debelejše veje pa lahko tudi akumulatorske oziroma baterijske škarje in različne vrste žag za obrezovanje. Dobro je imeti tudi teleskopske škarje, ki nam pomagajo doseči višje lege vej, in škarje za rezanje trav z dolgimi rezili.

Pri obrezovanju si pomagamo z različnimi orodji, ki morajo imeti nabrušena rezila. Foto: Shutterstock

Za lepe in natančne reze potrebujemo nabrušeno orodje, ki nam omogoča natančne in ostre reze, saj lahko drevesa s topim orodjem ranimo, jim onemogočimo nadaljnjo rast, na drevesu pustimo poškodbe in povzročimo luščenje vej ter lubja.

Pri delu se zaščitimo s čelado z glušniki, vizirjem in zaščitnimi očali, zaščitnimi hlačami, gozdarsko jakno, obutvijo z nedrsečim podplatom in seveda delovnimi rokavicami.

