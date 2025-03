Kuhinjski odpadki, s katerimi lahko pognojite vrt

Če na domačem vrtu nimate dovolj prostora za kompost, si lahko pomagate tudi na drugačen način. Nekateri, celo precej vsakodnevni ostanki hrane lahko namreč pripomorejo k rasti ali pa odganjajo nedobrodošle obiskovalce.

Kavna usedlina

Kavna usedlino lahko dodate k rastlinam na vrtu, z njo pa lahko obogatite tudi prst pri lončnicah. Kava namreč vsebuje veliko dušika, ki ga rastline potrebujejo, hkrati pa ni tako močna kot nekatera druga gnojila. Zanjo bodo hvaležne tudi rastline, ki ljubijo kiselkasto zemljo, denimo vrtnice, hortenzije in azaleje. Pozorni bodite le na to, da kava ne splesni. To se lahko namreč zgodi zaradi prevelike vlažnosti.

Bananini olupki

Bananini olupki rastline oskrbijo s hranljivimi snovmi, nekateri pravijo celo, da odganjajo listne uši in ostale škodljivce. Da se bodo hitreje razgradili, bananine olupke, preden jih dodate zemlji, nasekljajte. Če ne pojeste veliko banan, jih lahko shranjujete tudi vnaprej. Najprej jih sesekljajte, nato pa zamrznite, dokler jih ne potrebujete.

Foto: Shutterstock

Koruzni storži

Koruzne storže nalomite in jih zakopljite v zemljo blizu korenin rastline. Tako pomagajo pri ohranjanju vlage, zato so primerni predvsem za rastline, ki potrebujejo veliko vode. Hkrati jih oskrbijo tudi s hranilnimi snovmi, delujejo pa lahko celo kot vaba za črve, ki se zaradi njih ne bodo lotili korenin rastline.

Stare začimbe

Če začimbam preteče rok ali pa tudi kar tako, jih nanesite na vrt. Cimet in čili rastline varujeta pred raznoraznimi škodljivci, poskrbeti morate le, da jih nanesete dovolj pogosto. Voda jih namreč zlahka odplakne. Timijan in rožmarin lahko dodate tudi v vodo, s katero poškropite rastline in odženete nadležne žuželke. Pred mravljami in polži se lahko branite tudi s soljo.

Jajčne lupine

Jajčne lupine umijte, jih zdrobite, nato pa posujte na prst ali pa jih vanjo kar vmešajte. S tem boste poskrbeli za dodaten vir kalcija, ostri robovi lupin pa bodo morda odgnali še kakšnega nadležnega polža ali podobnega škodljivca.