Kako izdelati načrt za idealen vrt?

Če ste odgovorili pritrdilno, vedite, da je zdaj idealen čas, da glede tega nekaj ukrenete. S pomočjo naslednjih nasvetov si lahko pripravite skrben načrt svojega vrta, tako da bo slednji resnično postal vaša oaza za sprostitev in ne še eno dodatno, vsakodnevno breme. Morda ste si v mislih že izoblikovali idealno podobo vašega vrta, vendar pozor! Ste pri tem upoštevali nekaj ključnih vodil, ki se jih je pri načrtovanju potrebno držati? Da bo vrt zares izpolnil vaša (nedvomno visoka) pričakovanja, si le preberite naslednje nasvete in si izdelajte najprimernejši načrt.

Čemu bo služil vrt?

Ali želite v vrtu gojiti sadje in zelenjavo, ali pa vam bo vrt v glavnem služil za zabavo in sprostitev? Vsekakor je najpomembnejše, da vrt načrtujete v skladu z vašimi potrebami in željami, pri čemer pa morate seveda upoštevati tudi geografsko lego. Saj vendar ni vseeno ali ste doma na Primorskem ali pa na Gorenjskem. Skladno s tem se namreč razlikujejo podnebne značilnosti ter sestava tal. To pa sta faktorja, ki ju morate pri načrtovanju vzeti v obzir, saj boste glede na to izbrali ustrezno rastlinje.

Foto: Pexels

Brez sadja in zelenjave ne gre

Domače sadje in zelenjava sta, ko govorimo o vrtu, seveda bistvenega pomena. Najbolje je, da je del vrta, na katerem želite gojiti zelenjavo, čimbolj izpostavljen sončnim žarkom. Priporočamo vam tudi, da razmislite o zasaditvi zeliščne grede, saj lahko s svežimi zelišči bistveno pripomorete k okusnejšim jedem, za kar vam bodo vaše brbončice zagotovo hvaležne. Tako na zeliščnem vrtu ne smete pozabiti posejati ali zasaditi peteršilja, bazilike, rožmarina, drobnjaka, majarona, origana, timijana in seveda tudi drugih, vam ljubih dišavnic.

Cvetlični vrt

Če si želite, da bo vaš vrt vso leto krasili pisano obarvani cvetovi vam priporočamo, da pred zasaditvijo skrbno preučite čas cvetenja posameznih rastlin. Nato med slednjimi izberite takšno kombinacijo, ki vam bo to omogočila. Pri načrtovanju bodite pozorni tudi na barvne kombinacije, saj lahko iz lepo pisanega vrta kaj hitro nastane barvno prenasičen vrt, česar pa si zagotovo ne želite.

Foto: Shutterstock

"Nadležen" cvetni prah

Pomislite tudi na seneni nahod, ki morebiti "nagaja" kateremu od vaših družinskih članov, saj najpogostejše alergene najdemo v različnih zeliščih in trajnicah kot so: ambrozija, kislica, kopriva, pelin, rman, trpotec, detelja, resje, regrat in marjetica ter v cvetovih dreves in grmovnic breze, javorja, akacije, tise, hrasta, leske, španskega bezga, lipe, topola, brina, oreha, vrbe in ciprese. Teh rastlin zato, če se seveda želite izogniti alergijam, raje ne nasadite.

Kaj pa otroci?

Prvo pravilo, ki se ga morate držati, če imate ali pa pričakujete otroke je, da na vrtu ne zasedite strupenih rastlin oz. rastlin s strupenimi plodovi, pa če zagledajo še tako lepo. Tako se je priporočljivo izogniti tisi, negnoju, tuji, mlečku ... Hkrati pa ne bo odveč, če na vrtu ne boste zasadili rastlin oz. grmovnic s trni.

Nedvomno pa boste vaše otroke zelo razveselili, če boste na vrtu predvideli prostor za postavitev raznih igral, gugalnic, peskovnika ter večje travnate površine na katero boste v vročih poletnih mesecih lahko namestili še otroški bazen. Zapomniti pa si velja tudi, da v bližini igralnega prostora za vaše najmlajše, ni priporočljivo zasajati preobčutljivih rastlin, ki bi jih lahko otroci mimogrede poškodovali.

Foto: Pexels

Pomanjkanje časa

Ste čez teden prezaposleni in vam že košnja trave predstavlja odvečno delo? Potem je najbolje, da na vrtu zasadite rastline, ki skorajda ne bodo potrebovale vaše pozornosti, kot so nezahtevne plezalke in grmovnice. Če si kljub temu želite na vrtu nekaj cvetja, se raje kot za sezonsko cvetje, ki ga je potrebno vsako leto na novo zasaditi, odločite za trajnice, ki bodo z malo vloženega truda, prav tako barvno obogatile vaš vrt.

Izdelajte načrt

Ko ste preučili vse možne kombinacije za vaš vrt in naredili seznam želja ter potreb vseh družinskih članov, je čas, da si izrišete še načrt. Na začetku je v okvirno skico vrta potrebno zarisati osnovne elemente, kot so dovozne poti, hiša, vrtna ura, vrtne potke, drevesa, klopi, živa meja, prostor za kompost, trata, grede ... Nato pa z ozirom na značilnosti mikroklime in prsti izberite še vrste rastlin, ki si jih želite zasaditi. Končno skico vrta je najbolje izrisati na milimetrski papir v merilu 1:100, pri čemer 1cm na papirju predstavlja 1m v naravi, ali v merilu 1:10, pri čemer je 10cm na papirju 1 meter v naravi. Pri načrtu upoštevajte še velikost odraslih rastlin oz. prostor, ki ga slednje potrebujejo za nemoteno rast. Zadnja stvar ki si jo želite je, da se rastline med seboj "stepejo".

Dobrodošla pomoč strokovnjakov

Se vam kljub vsem napotkom zdi izdelava načrta prezapletena, ali pa vam enostavno primanjkuje časa, da bi se poglobili v načrtovanje in preučevanje rastlin? Potem lahko načrtovanje vrta še vedno prepustite strokovnjakom, krajinskim arhitektom, ki bodo namesto vas poskrbeli, da bo vaš vrt zares idealen.