Okrasne trave na vašem vrtu

Kričečih barv trave resda ne premorejo, kljub temu pa jih krasijo številne lastnosti, ki jih lahko izkoristimo pri oblikovanju vrtnega prostora. Sajene v skupini bodo poplesavale v vetru in se lepo dopolnjevale z drugimi cvetočimi trajnicami. S svojo silhueto bodo poskrbele za večji učinek cvetenja in postopen prehod med posameznimi barvami. To pa nikakor ne pomeni, da jih lahko v primerjavi s trajnimi cvetlicami obravnavamo kot manj vredne. Prav nasprotno. Njihova prisotnost nas bo razveseljevala od rane pomladi do pozne jeseni, če ne celo še vso zimo ali vsaj do prvega snega. Pod njegovo težo se bodo stebla trav končno uklonila in zaključila svojo okrasno poslanstvo v našem vrtu do ponovnega začetka in odganjanja.

Trave se razlikujejo po višini rasti, barvi listja in cvetenju. Mnoge sploh nimajo opaznega cvetenja, zato pa so zanimive zaradi oblike rasti in listja. Poleg tega je cvetenje omejeno le na določen čas v letu, ki ponavadi traja kakšen mesec ali dva, zanimiva silhueta rasti pa je učinkovita mnogo dlje.

Foto: Shutterstock

Trave v naravi rastejo v najrazličnejših okoljih. Nekatere lastnosti so z žlahtnjenjem postale še bolj izrazite in zato še bolj zanimive. Tako so nastale rastline, ki se močno razlikujejo od v naravi samoniklih trav. Predvsem pa gre izbor sort v smeri dolgotrajnejšega okrasnega učinkovanja.

Medtem ko so v naravi rasle trave zanimive le krajši čas in so večji del leta prekrite z drugimi rastlinami, pa to ne velja za okrasne sorte. Seveda je zelo pomembno, da jih pravilno izberemo in vključimo v okolje našega vrta. Najlažje bo s travami, ki so močne že same in jih ni treba kombinirati z drugimi okrasnimi rastlinami, da se primerno izrazijo. Tem samo izberemo ustrezno mesto in jih posadimo.

Foto: Shutterstock

Takšni so kitajski miskanti, ki so izjemno priljubljeni in razširjeni po naših vrtovih. V višino zrastejo različno in odvisno od sorte, vsem pa so značilni pahljačasto padajoči listi. Ti so bodisi tanjši ali nekoliko širši, nekatere sorte pa imajo tudi prečno razporejene svetlejše pasove. Posebej zanimive so tudi perjanke. Poleg lepe rasti jih krasijo nežno volnati cvetovi, ki, ko jih pogledamo proti svetlobi, kar zažarijo.

Rdečelistna imperata bo zbujala pozornost z rdečimi listnimi konicami, medtem ko bo velika pampaška trava s klasastimi belimi zastavicami potrebovala nekaj več prostora, da se pokaže v vsej svoji veličini. Posamezne trave se bodo lepo obnesle tudi posajene v posode in korita, primerna za to pa je bodalica z nežno rastjo in svilenimi klasi.

Foto: Shutterstock

Nekatere trave so izjemno trdožive, spet druge pa zelo muhaste in zahtevajo samo najboljšo oskrbo in dovolj časa, da oblikujejo zanje značilno podobo. Medtem pa lahko celo obupamo nad njimi, vendar se splača počakati. Ko se enkrat navadijo na prostor in dovolj razpredejo mrežo svojega koreninskega sistema, bodo lep okras našega vrta.