Trajnice vrtu vdahnejo življenje

Veliko število raznovrstnih rastlin daje vrtu sicer bolj zbirateljsko vrednost, kar kaže na veliko ljubezen do rastlin, za okrasni učinek pa bo zadostovalo že samo nekaj vrst. V pravilni kombinaciji bodo učinkovale močneje kot tisoč natlačenih rastlin, pa če so še tako lepe in drage.

Sadimo jih povsod

Ni prostora na vrtu, kjer ne bi uspevala katera izmed trajnic. Tudi najbolj senčna rastišča bomo lepo zapolnili z rastlinami, ki jim takšni rastni pogoji odgovarjajo. Suha tla, zidovi, ograje in strehe prav tako niso ovira za ozelenitev in popestritev videza. Mnoge rastline potrebujejo le toliko prostora in zemlje, kot se nam jo nabere pod nohti ob vrtnarjenju, in že bodo lepo delale.

Foto: Shutterstock

Pravilna izbira

Pri izbiranju trajnic upoštevamo lastnosti posameznih rastlin, ki jih krasijo. Čas cvetenja, višina, širina, barva cvetov, listov in druge lastnosti so pomembne pri kombiniranju in razvrščanju na gredi. Večina daje prednost živim barvam cvetja, ki prinesejo v vrt mavrično razpoloženje neštetih odtenkov in oblik. Tudi oblika in barva listja sta cenjeni lastnosti, prav tako pa tudi način rasti. Večina najbolje uspeva v skupinah, posamezne z močno osebnostjo pa lahko sadimo tudi povsem same. Le tako bodo lahko pokazale vse razsežnosti svojih genov.

Nakup rastlin

Trajnice so v prodaji v lončkih, kjer pripravljene čakajo, da jih bomo posadili. Z vsemi pa ni tako. Tiste, ki so vzgojene v slabih substratih in ob pretiranem spodbujanju, da čim prej dorastejo, so pravi razvajenčki. Prepoznamo jih po razpotegnjeni rasti in listni bledici, ki so posledica pretiranega gnojenja in vzgoje v manj primernih pogojih. Posajene na grede se bodo le stežka sprijaznile na nove rastne pogoje.

Foto: Shutterstock

Povsem drugačna zgodba pa je z močnimi sadikami. Te bodo komaj dočakale, da jih rešimo utesnjenega življenjskega prostora v lončku in se bodo hitro razrasle. Ob nakupu bodimo pozorni na suhe dele, mah in plevelne rastline, ki kažejo, da sadike niso v najboljšem stanju. Največkrat imajo poškodovan koreninski sistem zaradi neprimerne oskrbe z vodo, zato naj nas nizke cene ne zavedejo.

Sajenje in presajanje

Tla pred sajenjem ustrezno pripravimo in založimo s hranili. Po cvetenju lahko trajnice tudi delimo in presadimo, da se do jeseni lepo primejo in razrastejo. Mlade rastline redno zalivamo in pazimo, da je prst okrog korenin stalno vlažna. Kratka navodila, ki so priložena k sadikam, upoštevamo pri razdalji sajenja, da omogočimo vsaki rastlini optimalne pogoje in prostor za razvoj.

Foto: Shutterstock

Oskrba trajnic

Z rezanjem nekatere že odcvetele trajnice spodbudimo k ponovnemu cvetenju. Takšni so ostrožniki, zvončnice in druge, mnoge pa se na cvetenje šele pripravljajo in so prave cvetlice poletja. Sicer je večina trajnic odpornih in ne potrebujejo veliko nege, ko se enkrat razrastejo, kljub temu pa nam bodo hvaležne za vsako pozornost. Listno gnojenje je še posebej dobrodošlo v vročih in suhih dneh, ko je delovanje koreninskega sistema zaradi pomanjkanja vode upočasnjeno. Zastiranje zemlje na novih gredah, kjer rastline še niso sklenjene, pa bo upočasnilo izsušitev in zbitje tal ter razraščanje plevelnih rastlin.