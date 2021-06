Obsedenka s pikapolonicami podrla lasten rekord #video

Ukrajinka Nadja Komarova je najbolj navdušena zbiralka vsega, kar je povezano s pikapolonicami, in ima za to tudi uradno potrdilo - vpis v Guinnessovo knjigo rekordov.

Prvič se je v knjigo rekordov vpisala novembra leta 2019, ko je bilo njeno stanovanje napolnjeno s 5.555 različnimi predmeti na temo pikapolonic. Od takrat je svojo zbirko občutno okrepila in zdaj podrla lasten rekord - njena zbirka šteje že več kot 20 tisoč različnih predmetov, poroča Reuters.

Poglejte:

Njeno stanovanje v mestu Dnipro je popolnoma v znamenju rdeče-črnega pikčastega vzorca in do zadnjega kotička napolnjeno z najrazličnejšimi predmeti: od plišastih pikapolonic do kuhinjskih pripomočkov. Stene so okrašene s slikami pikapolonic v različnih velikostih, hladilnik pa popolnoma prekrit s tovrstnimi magneti.

Zbirateljska strast Komarove se je začela z broško v obliki pikapolonice, ki ji jo je leta 2009 podarila prijateljica, pa tudi sicer ji največ pomenijo prav tisti predmeti, ki jih je dobila v dar, je še povedala za Reuters.

"Ljudje me sprašujejo, če je moja zbirka zdaj popolna. Ne, ni, ker imam še ene sanje," je dejala, "nekoč sem videla rdečega Volkswagnovega 'hrošča'. Če bi ga imela in bi ga lahko okrasila kot pikapolonico, bi bila moja zbirka res popolna."

