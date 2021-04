Po 28 letih si je dala odrezati najdaljše nohte na svetu #video

Nohti, ki so skupno merili več kot sedem metrov, so jo ovirali pri vsakdanjem življenju.

Ayanna Williams iz Houstona v Teksasu se je leta 2017 vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot lastnica najdaljših nohtov na rokah, takrat so skupno merili 576,41 centimetra.

Williamsova, oboževalka nalakiranih nohtov, je takrat za okrasitev svojih roževinastih izrastkov porabila dve steklenički laka, lakiranje pa je trajalo več kot 20 ur.

Pred kratkim se je odločila, da ima življenja z rekordno dolgimi nohti dovolj, in ta teden so ji jih odrezali.

Tako je bil videti poseg:

Pred striženjem so predstavniki Guinnessove knjige rekordov njene nohte še enkrat izmerili in ugotovili, da zdaj merijo že 733,55 centimetra (zdaj je zanje potrebovala že štiri stekleničke laka za nohte).

Velika poraba laka za nohte sicer ni bila edina preglavica, s katero se je spoprijemala. Zaradi dolgih nohtov na primer ni mogla pomivati posode ali preobleči postelje, spala pa je tako, da so nohti počivali na posebnih blazinah, da se ne bi zlomili.

Foto: Guinness World Records

"Z nohti ali brez njih sem še vedno kraljica," je dejala po tem, ko je bil poseg rezanja nohtov končan, in dodala, da jim bo zagotovo spet pustila rasti, a zdaj do največ 15 centimetrov.

Njeni rekordni nohti bodo na ogled v muzeju bizarnih stvari Ripley's Believe It or Not! v Orlandu na Floridi, Guinnessova knjiga rekordov pa medtem že išče novo rekorderko.

Najdaljše nohte vseh časov, skupno so merili 8,65 metra, je imela Lee Redmond, ki pa jih je leta 2009 izgubila v prometni nesreči. Foto: Reuters

Rekord najdaljših nohtov namreč velja le, dokler se nohti držijo prstov. Najdaljše nohte na rokah vseh časov je sicer imela Američanka Lee Redmond. Strigla jih ni od leta 1979 in leta 2008 so jim namerili skupno dolžino 8,65 metra. Leto pozneje si je Redmondova svoje rekordne nohte polomila v prometni nesreči.

Oglejte si še: