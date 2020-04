Kako si doma v času epidemije odstraniti trajni lak za nohte? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Epidemija novega koronavirusa je zaprla tudi kozmetične salone, kjer si številne Slovenke redno urejajo nohte. Nekatere zanje skrbijo samo tam, zato je odstranjevanje trajnega laka za nohte te dni lahko zoprno opravilo, saj to ni tako preprosto, če nočete poškodovati nohtov. Kako se ga lotiti pravilno?

Zadnje dni ali celo tedne se verjetno kar nekaj Slovenk sprašuje, kako z nohtov odstraniti trajni lak, ne da bi si pri tem poškodovale nohte.

Trajni lak se sicer odstranjuje v kozmetičnem salonu, a ker so ti zdaj zaprti, bo to treba storiti doma.

Po nasvet smo se obrnili na Viki Leški, saj je trajno lakiranje nohtov ena najbolj priljubljenih in zaželenih storitev v njenih salonih v Ljubljani. Viki pravi, da imajo dame, ki trenutno na nohtih nosijo shellac, veliko prednost, saj se jih lažje odstrani in ni potrebno dodatno piljenje.

Foto: Žiga Leški

Vzemite si čas in se odstranjevanja lotite potrpežljivo

Trajni laki se med seboj razlikujejo, opozarja Viki. Večina vsebuje gel in ga je zato težje odstraniti, vsi pa zahtevajo nekaj časa in potrpežljivosti. "A je vredno truda, da se nohti ohranijo zdravi in brez poškodb," pravi.

Za odstranjevanje shellaca potrebujete:

Nežno pilico na nohte,

bombažno vato,

odstranjevalec laka za nohte z acetonom,

aluminijasto folijo,

potiskač za obnohtno kožico (zaželjeno lesena palčka).

Sicer lahko shellac uspešno (a z malce več truda) odstranite tudi z odstranjevalcem, ki ne vsebuje acetona, saj je edini trajni lak, ki omogoča, da lak diha in je odstranjevanje nežno.

Viki o trendih nohtov pri Slovenkah:

Postopek:

Umijte si roke in jih razkužite. Kožo okoli nohta in blazinice prstov namažite z oljem za obnohtno kožico ali mastno kremo. Vatirane blazinice razrežite na štiri enake dele. Folijo raztrgajte na koščke. Velikost naj bo takšna, da se jo lahko ovije okoli prsta in dobro oprime nohta. (Če nimate aluminijaste folije, uporabite navadno folijo za hrano. Tudi ta bo delovala, a bo potrebovala dlje časa. Če nimate nobene folije za živila, lahko uporabite običajno plastično vrečko, ki jo predhodno razrežite na koščke). Vsak kos bombažne blazinice namočite v aceton in ga nanesite na nohtno ploščo. (Če doma nimate acetona, lahko v tem primeru uporabite izopropilni alkohol ali odstranjevalec laka, ki ne vsebuje acetona. Tehnika ostane nespremenjena. Njena prednost je nizka cena in dostopnost, a izopropilni alkohol podaljša čas delovanja). Na vrhu bombažne blazinice folijo tesno zavijte okoli prsta. Počakajte približno od 10 do 15 minut. Priporočljivo je, da vatirano blazinico odstranite s krožnimi gibi, saj boste tako odstranili več laka. Ostanek laka nežno postrgajte z lesenim potiskačem. Če se premaz ne odstrani, ga znova zavijte v blazinico in počakajte nekaj minut. Na koncu uporabite bogato kremo za roke in olje za obnohtno kožico.

Pomembno je, da po odstranitvi folije in bombažnih blazinic nohtov ne pustite predolgo brez pozornosti. Ob stiku z zrakom se trajni lak namreč hitro strdi in odstranitev postane težja.

Dodaten Vikijin nasvet: "Če imate doma kokosovo olje, ga vmasirajte v nohte in obnohtno kožico ter pustite delovati nekaj časa. Najbolje je, da olje nanesete na prste in potem masirate nohte druge roke, ko se olje malce segreje na vaši koži."

Foto: Getty Images

Kaj pa, če nosite lak, ki vsebuje več gela?

Takšen lak se bo odstranil težje, a Viki pomirja: "Za nežno odstranjevanje brez poškodb svetujem, da popilite zgornjo plast laka, nanesete blazinice, namočene v aceton, in dobro ovijete s folijo. Bistvo je, da je površina nohta hrapava, torej ne odstrani vse barve, ampak samo lesk."

Nato pa:

Pustite delovati od 15 do 20 minut,

nežno postrgate lak,

na nohtu bo po odstranitvi laka ostal hrapav občutek, zato ga nežno popilite (pilite proti nohtni konici). Uporabite nežno pilo za oblikovanje naravnih nohtov.

Viki za konec še enkrat opozarja, da se odstranjevanja trajnega laka doma lotite počasi in potrpežljivo, saj lahko grobo odstranjevanje, kot sta praskanje ali lupljenje, povzroči takšno škodo, da se bodo nohti v prihodnosti hitreje lomili ali zatrgali.

