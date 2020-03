Vse več Slovenk si redno privošči to majhno razvajanje #video

Lastnica enih najbolje obiskanih lepotnih salonov v Ljubljani nam je zaupala, kako dosledne so Slovenke pri negi rok in nohtov. Razkrila je tudi najnovejše trende manikure in bodočim maturantkam dala nasvet, ki ga velja upoštevati.

Viki Leški sicer velja za mojstrico oblikovanja obrvi, a v njenih salonih v Ljubljani ponujajo različne lepotne storitve, med njimi seveda tudi manikuro, ki je pri njih izjemno priljubljena.

"Mi opažamo, da je vedno več Slovenk, ki dajo veliko na nohte. K nam hodijo redno, na od 14 dni do enega meseca, lahko bi rekla, da je to zanje postalo že kot osebna higiena." Pri barvah so pogumne, pravi, a klasična je še vedno tista, ki prevladuje. "Naravni odtenki, črna, bela in seveda rdeča, ki je klasika."

Za mnoge Vikijine stranke je redna manikura postala že kot osebna nega. Foto: Blaž Gregorič

Manikura redno skozi vse leto, pedikura manjkrat

A ko pride do stopal, so morda malo manj skrbne. Medtem ko na manikuro hodijo skozi vse leto, se stopalom posvečajo bolj v poletni sezoni, opaža Viki. "To je na žalost bolj sezonsko, ko začnejo kazati noge in prste, takrat je tega več."

Ob tem dodaja, da je tudi za stopala treba skrbeti vse leto, čeprav jih ne kažemo, saj je pozimi koža na tem predelu precej suha. "Gretje in vse drugo pripomore k temu, da naša koža potrebuje malo več nege. Če ne doma, pa da se vsaj obišče salon, kjer lahko priporočimo, kako se neguje doma."

Slovenke niso za nohte, kot jih nosita Rosalía in Billie Eilish

Ko pride do trendov manikure, so v svetu trenutno zelo priljubljeni izjemno dolgi nohti, kot jih nosita na primer pevki Rosalía in Billie Eilish. S takšnimi nohti so vsakodnevna hišna opravila skoraj nemogoča, zato ni nič čudnega, da nanje prisegajo mnoge bogate zvezdnice, kot so tudi sestre Kardashian.

Rosalía Foto: Getty Images

Billie Eilish Foto: Getty Images

Za navadne smrtnice pa so bolj priročni krajši nohti, razlaga Viki in dodaja, da želje po takšni dolžini v njenih salonih ni. Bolj kot ti so v trendu bleščice, ponovno pa se vrača francoska manikura, a ne s klasično belo konico, temveč z malo bolj igrivo.

"Z različnimi barvnimi in pastelnimi odtenki, poigramo pa se tudi tako, da ima vsak prst drugačno konico."

Malce drugačna francoska manikura. Foto: Getty Images

Viki umirjen slog nohtov predlaga tudi ob posebnih priložnostih, kot je na primer maturantski ples. Ob pripravah nanj svetuje, naj se maturantka v salonu oglasi že prej, da skupaj določijo, kakšne nohte bo nosila na svoj poseben dan.

Predlaga srednjo dolžino in usklajene barve, morda nekaj bleščic za pridih večerne elegance, a "naj bo vseeno zmerno".

