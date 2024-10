Barva nohtov, ki bo zaznamovala jesen: ne, ni rjava ali rdeča

Barva, ki bi jo prej povezali s poletjem

Foto: Shutterstock

Gre za temno modro barvo, ki navdušuje svet manikure. Mnogi so jo izbrali za poletne dni, a v modi ostaja tudi jeseni. To je barva, ki je nadvse plemenita in edinstvena, saj ne spada med klasične barve.

Izbrala jo je tudi zvezdnica Hailey Bieber

Modri odtenki so priljubljeni tudi med zvezdniki, zato verjamemo, da bodo navdušili tudi vas. Lepo učinkujejo tudi v kombinaciji z drugimi barvami in najrazličnejšimi kosi oblačil.

Preberite še: