Čeprav je letošnje leto postreglo s toliko izzivi kot še nikoli doslej, to ljudi ni odvrnilo od želje, da bi v nečem presegli preostalo človeštvo. Tako so ustvarjalci Guinnessove knjige rekordov tudi letos ustvarili novo izdajo, za katero so obdelali 32.986 prijav z vsega sveta.

Letošnja slovenska izdaja Guinnessove knjige rekordov vključuje 18 slovenskih rekordov, od tega pet povsem novih, trije pa so vključeni tudi v mednarodno izdajo.

Rekorderki v maratonskem kvačkanju

Med petimi novimi slovenskimi rekordi je najdaljši maraton v kvačkanju, ki sta ga februarja letos dosegli Jadranka Smiljić in Anita Kac. Idejo za rekord je dobil Jadrankin sin Kosta, ki je v šoli rad prebiral Guinnessovo knjigo rekordov in o tem večkrat govoril mami. Jadranki se je nato porodila ideja, da bi skupaj z Anito postavili rekord v kvačkanju, poroča STA.

Jadranka Smiljić in Anita Kac, rekorderki v maratonskem kvačkanju Foto: založba Učila

Med novimi slovenskimi rekorderji sta tudi Igor in Gal Okič, oče in sin, ki sta kot prvi tovrstni tandem v ragbiju istočasno zaigrala za reprezentanco, še poroča STA. Maja lani sta namreč igrala na tekmi Slovenije proti Slovaški v Ljubljani. Kot je povedal Igor Okič, se je v preteklosti sicer že dogajalo, da sta oče in sin igrala za isto reprezentanco, a nikoli pred tem nista istočasno nastopila na zelenici.

Tek s hula hop obročem

V letošnji knjigi rekordov sta še Alenka Artnik za najgloblji ženski prosti potop s stalno obtežitvijo z dvojno plavutjo in Sasha Kenney za najhitreje pretečeni londonski maraton s hula hop obročem. Kenneyjeva, ki se je rodila in odraščala v Sloveniji, zdaj pa živi v Walesu, je ta rekord sicer podrla že leta 2012, ko je maraton pretekla v petih urah, petih minutah in 57 sekundah.

Rekordi iz tujine niso nič manj nenavadni

Da se lahko v Guinnessovo knjigo rekordov vpiše vsakdo, le čim bolj nenavadno kategorijo mora najti, dokazujejo tudi rekorderji iz tujine. Frank Faeek Hachem iz mesta Hampshire na jugu Anglije se je na primer v knjigo rekordov uvrstil kot najmanjši voznik avtobusa. Hachem, ki v višino meri 136,2 centimetra, je ob tem povedal, da avtobusov zanj ni treba posebej prilagajati, nastavi si le primerno višino sedeža in volana.

Iz istega kraja kot Hachem je še en Guinnessov rekorder, motociklist in kaskader Marco George. Ta je postavil rekord v najhitrejši vožnji z motorjem, ki ga vozi med stojo na glavi. V tem položaju je dosegel hitrost 122,59 kilometra na uro.

Samosvoj rekord je postavil tudi 11-letni Nigerijec Eche Chinoso, ta je slavil v kategoriji "največ zaporednih brc nogometne žoge s kolenom v eni minuti, medtem ko na glavi balansiraš še eno žogo".

Ali je imel pri postavljanju tega rekorda sploh kakšno konkurenco, ni znano.

