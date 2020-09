Ura, 26 minut in 45 sekund je nova rekordna znamka teka iz doline Krme do Triglava. Pod najnovejši hitrostni rekord na slovenskega očaka se podpisuje eden najboljših slovenskih gorskih tekačev Timotej Bečan, ki je z današnjim tekom za skoraj tri minute popravil svoj lanski rekord (1;29:29) .

Triindvajsetletni Timotej Bečan, član kluba KGT Papež in slovenske reprezentance v gorskih tekih, je eden najboljših slovenskih gorskih tekačev zadnjega obdobja. Med odmevnejšimi dosežki velja omeniti 15. mesto na lanskem svetovnem prvenstvu v gorskih tekih v Argentini, 13. mesto na evropskem prvenstvu v Skopju leta 2018 in šesto mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala v letu 2019. Atletska zveza Slovenije ga je že dve leti zapored razglasila za najboljšega gorskega tekača v Sloveniji.

Bečan je tudi reden udeleženec teka na Šmarno goro, lani je bil na finalu odličen tretji – njegov najboljši čas je 11 minut in 13 sekund, in aktualni državni prvak na 3000 metrov v dvorani (8:37).

Rekordi padajo kot po tekočem traku

Zanimiv rekord, povezan s Triglavom, je padel tudi julija letos, ko je gorska tekačica iz Dobravelj pri Ajdovščini Ana Čufer za pot iz Krme, čez Planiko do Triglava in po isti poti nazaj potrebovala manj kot tri ure. Nov ženski rekord vzpona in spusta tako znaša dve uri in 52 minut.

Za svojevrsten rekord v slovenskih gorah sta poskrbela tudi gorska tekača Marjan Zupančič in Luka Kovačič. Prvi je sredi julija postavil nov hitrostni rekord Slovenske planinske poti (šest dni, 12 ur, 58 minut), drugemu pa je v manj kot 14 urah uspelo povezati in preteči pet najvišjih slovenskih vrhov.

