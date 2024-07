Premagajte kralja vzponov in osvojite vrhunsko cestno kolo

Kolesarski klub NEO_Tour na Stravi združuje ljubiteljske kolesarje, ki so odločeni, da premagajo letošnji izziv. Do 21. julija prevozite enega od segmentov letošnje dirke Po Sloveniji, objavite svojo aktivnost v klubu na Stravi in se potegujte za privlačne nagrade. Sodelujete s prijavo na nagradno igro NEO Tour in članstvom v klubu NEO_Tour.

Foto: Telekom Slovenije Kot dolgoletni sponzor dirke Po Sloveniji je Telekom Slovenije za vse rekreativne kolesarje pripravil izzive, na katerih se bodo pomerili v delih etap, ki so jih v juniju prekolesarili najboljši kolesarji sveta. Pridružite se NEO Tour izzivom in se v izbranih segmentih posameznih etap časovno primerjajte z najboljšimi na dirki Po Sloveniji.

Segment Krvavec:

Foto: Telekom Slovenije Start: vas Laniše

Cilj: Krvavec

Dolžina: 19,2 km

Povprečni naklon: 5,9 %

Višinski metri vzpona: 1195 m

Višinski metri spusta: 68 m

Nadmorska višina cilja: 1593 m

To je kralj letošnjih vzponov na Dirki po Sloveniji in en najlepših in najtežjih vzponov v Sloveniji nasploh.

Letos so cilj postavili še nekoliko višje kot v prejšnjih letih, kar prinaša še večji izziv za kolesarje. Prvi del vzpona se začne v vasi Laniše in se konča v Šenturški Gori, kjer sledi krajši ravninski odsek. Nato se vzpon nadaljuje in zavije proti Ambrožu pod Krvavcem, z vrhuncem na Plaži na Krvavcu. Najtežji del poti je med 11. in 15. kilometrom, kjer se povprečen naklon giblje med 9,5 in 11 odstotkov.

Nadaljuj izziv NEO Tour:

Prevozi vsaj enega od petih označenih segmentov dirke Po Sloveniji:

Jeruzalem, 1. etapa,

Celjska koča, 2. etapa,

Ravnica, 3. etapa,

Krvavec, 4. etapa,

Trška gora, 5. etapa.

Nagradni sklad izziva NEO Tour:

Foto: Telekom Slovenije 1. nagrada: cestno kolo Colnago V3

2.–6. nagrada: paket NEO C eno leto brezplačno

7.–11. nagrada: dres slovenske kolesarske reprezentance