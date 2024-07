Stopite v čevlje svetovnih kolesarjev in osvojite vrhunsko cestno kolo

Kolesarski klub NEO_Tour na Stravi združuje ljubiteljske kolesarje, ki so odločeni, da premagajo letošnji izziv. Do 21. julija prevozite enega od segmentov letošnje dirke Po Sloveniji, objavite svojo aktivnost v klubu na Stravi in se potegujte za privlačne nagrade. Sodelujete s prijavo na nagradno igro NEO Tour in članstvom v klubu NEO_Tour.

Foto: Telekom Slovenije Kot dolgoletni sponzor dirke Po Sloveniji je Telekom Slovenije za vse rekreativne kolesarje pripravil izzive, na katerih se bodo pomerili v delih etap, ki so jih v juniju prekolesarili najboljši kolesarji sveta. Pridružite se NEO Tour izzivom in se v izbranih segmentih posameznih etap časovno primerjajte z najboljšimi na dirki Po Sloveniji.

Segment Celjska koča:

Foto: Telekom Slovenije Start: vas Jagoče

Cilj: vas Zvodno

Dolžina: 7,78 km

Povprečni naklon: 6,3 %

Višinski metri vzpona: 488 m

Višinski metri spusta: 0 m

Nadmorska višina cilja: 717 m

Vzpon se začne v vasi Jagoče, od koder se razprostira pogled na reko Savinjo. Najstrmejši del vzpona je na začetku, nato pa se pot enakomerno vzpenja proti vrhu in postaja proti koncu vse položnejša.

Segment se zaključi na koncu vasi Zvodno. Profesionalni kolesarji se nato spustijo mimo Celjske koče proti Celju. Na Dirki po Sloveniji je ta vzpon kategoriziran kot vzpon 2. kategorije.

Nadaljuj izziv NEO Tour:

Prevozi vsaj enega od petih označenih segmentov dirke Po Sloveniji:

Jeruzalem, 1. etapa,

Celjska koča, 2. etapa,

Ravnica, 3. etapa,

Krvavec, 4. etapa,

Trška gora, 5. etapa.

Nagradni sklad izziva NEO Tour:

Foto: Telekom Slovenije 1. nagrada: cestno kolo Colnago V3

2.–6. nagrada: paket NEO C eno leto brezplačno

7.–11. nagrada: dres slovenske kolesarske reprezentance