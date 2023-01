Skoraj se je opekel pri drugem vprašanju, nato pa navdušil #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmovalcu se je v prejšnji oddaji zataknilo pri vprašanju, kakšno ime smo v Sloveniji nadeli smrti. Ker odgovora ni poznal in ker ni želel ponoviti iste napake kot nazadnje, ko je sedel na vročem stolu, se je odločil za pomoč občinstva v studiu, ki mu je pomagalo do pravilnega odgovora.

Tudi v nadaljevanju je imel z iskanjem pravilnih odgovorov nekaj težav in hitro porabil še preostale oblike pomoči. Od trenutka, ko se je lahko zanašal samo na svoje znanje, pa je začel blesteti in skoraj brez težav prišel do devetega vprašanja.

"Bili ste eden tistih tekmovalcev, ki so jim zasilni izhodi v napoto. Medli so vas. Prvega ste uporabili že pri drugem, ne? Zdaj veste, kaj je Matilda?" je tekmovalca ob povratku na vroči stol vprašal voditelj Jure Godler.

"Da, si bom zapomnil do konca življenja," je z nasmeškom na obrazu odvrnil tekmovalec Viktor. "Žensko ime za smrt. In ne Pepca, kakor ste vi mislili," se je ob tem pošalil voditelj in dodal, da upa, da bo tekmovalec nadaljeval podobno kot ob koncu prejšnje oddaje. Več v zgornjem videoposnetku.

Lahko vam razkrijemo, da tekmovalec voditelja tudi tokrat ne bo razočaral. Kaj je dosegel, izveste nocoj v kvizu Milijonar.

Kviz Milijonar lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

