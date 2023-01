Bo tokrat v Milijonarju usodno že drugo vprašanje? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od ponedeljka do srede ob 20. uri si na Planetu lahko ogledate kviz Milijonar. Že nocoj bo priložnost na vročem stolu dobil tudi Viktor iz Ljubljane, ki je nekoliko nepričakovano na težave naletel že pri drugem vprašanju.

Pri na videz enostavnem vprašanju, kakšno ime smo v slovenščini nadeli smrti, je tekmovalec priznal, da ne pozna odgovora, in s tem presenetil tudi voditelja.

"Tu je rahla težava, ker nisem rojen v Sloveniji. Sicer že dolgo časa živim tukaj," je povedal tekmovalec in voditelju razkril, da je bil rojen v Srbiji. Dodal je, da je veliko slovenskih posebnosti že "pobral", nekatere pa so mu "ušle".

Ko ga je voditelj vprašal, kateri odgovor mu je najbližji, je odgovoril, da se mu zdi, da bi lahko bil odgovor A: Jožica, kar je Jureta Godlerja nekoliko nasmejalo.

"No, tako je bilo tudi zadnjič, ko sem bil v kvizu. Je bilo tudi eno vprašanje v sklopu prvih petih in sem bil preveč ponosen, da bi vprašal za pomoč, potem pa sem šel domov," je eno od predhodnih izkušenj v Milijonarju opisal tekmovalec in dodal, da se nagiba k temu, da bi izbral eno od pomoči. Več v zgornjem videu.

Ali mu bo na koncu uspelo najti pravilen odgovor, boste izvedeli v nocojšnji oddaji.

Kviz Milijonar lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.