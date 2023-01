Zvezdnik je bil izbran za britansko ikono tedna

Na Planetu lahko vsak četrtek in petek ob 19.45 spremljate dramsko serijo Umori na podeželju (Midsomer Murders), v kateri v glavni vlogi igra John Nettles. Igralec je bil lanskega oktobra v času rojstnega dne izbran za britansko ikono tedna, ob čemer so razkrili tudi kar nekaj zanimivosti o njem.

John Nettles je 11. oktobra lani praznoval svoj 79. rojstni dan, zato so ga na BBC America izbrali za takratno britansko ikono tedna. Posledično so o njem zbrali kar nekaj zanimivih dejstev, ki jih gotovo še ne poznate.

Bil je prvi glavni igralec serije Umori na podeželju (Midsomer Murders).

Igralec je v glavni vlogi detektiva Toma Barnabyja nastopal kar v 13. sezonah, na Planetu pa trenutno lahko spremljate enajsto. Čeprav je po vseh teh letih oddajo zapustil, pa je še vedno sodeloval v posebnih dokumentarnih filmih, ki so obeleževali njegovo 20. in 25. obletnico.

Uresničile so se mu otroške sanje.

V seriji Umori na podeželju (Midsomer Murders) je v četrti epizodi desete sezone John Nettles preiskoval umora dveh rock glasbenikov, ki bi morala nastopiti na festivalu. Scenarij mu je takrat ponudil možnost, da tudi sam pokaže svoje znanje igranja na kitaro, kar je sam opisal kot "uresničitev otroških sanj".

Zaslovel je z vlogo v seriji Bergerac.

Bergerac je kriminalistična serija, v kateri je John Nettles v glavni vlogi policijskega detektiva Jima Bergeraca nastopal v kar devetih sezonah. V vsem tem času se je njegov igrani lik spopadal s številnimi osebnimi težavami, kot so alkoholizem, ločitev in hud zlom noge.

Velja za izjemnega igralca Shakespearjevih dramskih iger.

Po koncu snemanja serije Bergerac se je John Nettles vrnil v gledališče. Tam je redno nastopal z The Royal Shakespeare Company in igral različna Shakespearjeva dela: Richard III., Julij Cezar, Vesele žene Windsorske … V enem od intervjujev je razkril tudi, da je tako velik oboževalec Shakespearja samo zaradi tega, ker so nekateri detajli iz njegovega življenja izjemno zanimivi. Predvsem to, iz kakšne družine ta slavni dramatik prihaja.

Njegova igralska kariera se po koncu snemanja Umorov na podeželju ni končala.

John Nettles je po koncu snemanja Umorov na podeželju sodeloval tudi v dveh sezonah uspešne serije Poldark, ki se lahko pohvali z oceno 8,3 na platformi IMDb. V njej je nastopil v vlogi posestnika Raya Penvenana, svoj igrani lik pa je opisal: "Gre za precej mračnega, starajočega se moškega, ki ima po mojem mnenju eno čudovito lastnost, ki ga v celoti opiše – raje ima krave kot ljudi."

Igralec je tudi pisatelj.

John Nettles je po prekinitvi sodelovanja pri seriji Umori na podeželju (Midsomer Murders) izdal tudi knjigo Jewels and Jackboots, ki govori o okupaciji Jerseya, otoka ob obali Francije, ki sicer spada pod britansko krono, vendar ni del Združenega kraljestva, v času druge svetovne vojne.

Prejel je prav posebno odlikovanje pokojne kraljice Elizabete II.

