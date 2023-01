Roger Moore je na snemanju te akcije soigralki rešil življenje

Na Planetu si boste nocoj ob 22. uri lahko ogledali akcijski film o agentu 007, ki nosi naslov Mož z zlato pištolo (The Man with the Golden Gun). V glavni vlogi bo nastopil Roger Moore, ki je med snemanjem nevarnega prizora svoji soigralki Britt Ekland rešil življenje.

Uprizoritev Jamesa Bonda, ki jo je v kar sedmih filmih izvedel Roger Moore, velja za eno najbolj igrivih. V vlogi agenta 007 je nasledil Seana Conneryja, vsakič, ko se je primerjal s svojim predhodnikom, pa je povedal: "Sean je bil morilec, jaz pa ljubimec."

Medtem ko je lik Jamesa Bonda znan po svoji ženskarski plati in norčevanju iz zlikovcev, ki jih skuša pokončati, pa je bil Conneryjev Bond precej bolj resen, saj se je precej bolj nagibal k morilski plati lika kot Rogerjev. Vseeno je bil njegov Bond v zakulisju snemanja prav tako junaški kot katerakoli druga uprizoritev agenta 007.

Moore je sicer že med snemanjem ugotovil, da bo igranje vloge zahtevno in nevarno. Zaradi kaskaderskih vložkov je bil namreč večkrat poškodovan, enkrat se je celo znašel v objemu ognjenih zubljev. Ne glede na vse poškodbe pa najbolj izstopa to, da je Roger Moore med snemanjem akcije Mož z zlato pištolo (The Man with the Golden Gun) pred eksplozijo rešil svojo soigralko.

V filmih agenta 007 je vedno prisotno tudi Bondovo dekle, s katero sta sicer tako prijatelja kot sovražnika. V vsakem filmu se dekle znajde v stiski, Bond pa mu poskuša rešiti življenje. Roger Moore je v intervjuju z Dickom Cavettom razkril, da je to dinamiko s televizijskih zaslonov prenesel tudi v resnično življenje.

To se je zgodilo med snemanjem prizora, v katerem morata Roger Moore in njegova soigralka Britt Ekland zbežati pred eksplozijo na otoku. Roger namreč ni vedel, da bosta morala sama upravljati eksplozivna sredstva, medtem ko ju bo ekipa snemala z morja.

Roger Moore in Britt Eckland. Foto: Matt Rainis "In tako so naju z Britt na otoku pustili samega. Ko so stvari začenjale eksplodirati, sem postal zelo živčen, moje roke so bile čisto potne. Britt je ostala za mano, zato sem jo klical in ji govoril, naj pride, ona pa me ni slišala oziroma sploh ni prepoznala svojega imena. Vrnil sem se in jo zgrabil ter vsaj malo zaščitil pred ognjem eksplozije. Preden sva mu utekla, ji je sicer ožgalo nekaj las, malce pa jo ožgalo tudi po hrbtu. Na srečo samo po hrbtu," je razkril igralec.

Čeprav Roger Moore ne slovi kot najboljši James Bond, pa se je dokazal kot heroj v resničnem življenju, s čimer se ne more pohvaliti prav vsak od igralcev.

