Damir: Upam, da nocoj ne bodo leteli krožniki ... #video

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 21. uri ogledali epizodo šova Poroka na prvi pogled. Zakonce čaka prva skupna večerja, vsi pa so v velikem pričakovanju, da se končno srečajo s preostalimi kandidati. Pomisleke sta ob tem imela le Damir in Anita

Damir in Anita sta si na medenih tednih delila vilo z Alešem in Jasmino, ki sta v preteklih dveh epizodah poskrbela za pravo dramo. Priča sta bila vsem njunim prepirom in tudi njuni predčasni vrnitvi domov. Posledično so se jima porajali pomisleki, kaj vse bi lahko Jasmina in Aleš zakuhala na skupni večerji.

"Kaj praviš Anita, kakšen večer naju čaka danes? Misliš, da bo prišla Jasmina?" je Damir vprašal svojo ženo, ona pa se je nasmehnila in mu odgovorila: "Ne vem, po mojem bo." Tudi Damir je priznal, da je istega mnenja, oba pa sta se strinjala, da bo na račun tega gotovo še pestro.

Damir pa je na samem povedal: "Bomo videli, kako se bo Jasmina obnašala danes. Upam, da ne bodo leteli kakšni krožniki ali pa karkoli, ker tega enostavno ne prenesem."

Ne glede na odmevni prepir med Jasmino in Alešem pa se bosta večerje dejansko udeležila oba. Jasmina bo več kot pričakovano poskrbela za kar nekaj pestrih trenutkov, če bodo po zraku res leteli krožniki, pa lahko izveste le z ogledom današnje epizode ob 21. uri na Planetu!

Šov Poroka na prvi pogled: Slovenija lahko na Planetu spremljate od ponedeljek do srede ob 21. uri!

