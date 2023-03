Gledalka deli usodo naše neveste #video

Če spremljate ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled, ste že spoznali Blaža in Tino. Nevesta je svojemu možu kmalu po poroki razkrila, da že vse življenje živi z bremenom − ognjenim znamenjem. Gre za lise, ki so različnih barv − od rdeče do vijolične, in posameznika spremljajo že od rojstva. Slej kot prej je oseba žrtev diskriminacije družbe, ki ne pozna ozadja tega bolezenskega stanja. O tej bolezni smo spregovorili z zvesto gledalko šova v oddaji Jutro na Planetu.